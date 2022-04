Villarreal - Bayern 1-0

Il Villarreal segna il gol partita all'8', con Arnaut Danjuma che devia un tiro di Dani Parejo alle spalle di Manuel Neuer e firma il suo sesto gol nella competizione. Il "sottomarino giallo" ha numerose occasioni per arrotondare i risultato, ma non rioesce a sfruttarle.

Solo nella seconda parte della ripresa il Bayern riesce a ritrovarsi, con l'undici di Unai Emery che deve reggere la pressione della squadra più prolifica del torneo, cercando di colpire in contropiede.

Formazioni

Villarreal: Rulli; Foyth (Aurier 81'), Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Coquelin (Pedraza 59'), Capoue, Parejo; Gerard Moreno, Danjuma (Chukwueze 81'), Lo Celso

Bayern: Neuer; Pavard (Süle 71'), Upamecano, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Musiala; Coman, Müller (Goretzka 62', Roca 90'), Gnabry (Sané 62'); Lewandowski



Chelsea - Real Madrid 1-3

Anche a Londra Karim Benzema è di nuovo decisivo e, come contro il Paris Saint-Germain, si ripete mettendo a segno un'altra tripletta e trascinando il Real alla vittoria sul campo del Chelsea.

L’inizio dell'undici di Ancelotti sorprende i Blues di Thomas Tuchel. È Vinícius Júnior al 21’ a serire l’assist per la prima rete di Benzema che di testa batte Édouard Mendy per l’1-0. Il bis arriva tre minuti dopo sempre su colpo di testa su assist stavolta servito da Luka Modrić.

Il Chelsea riapre la partita prima dell’intervallo con Havertz, che anche lui di testa batte Courtois. La rete del 3-1 arriva a inizio ripresa, con Benzema che è pronto ad approfittare delle incertezze di Mendy e Rüdiger, infilando a porta vuota la rete del 3-1. Per il numero 9 del Real Madrid è l’undicesimo gol in otto partite di Champions League, il 37esimo in 36 gare stagionali.

Formazioni

Chelsea: Mendy; Christensen (Kovačić 46'), Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté (Ziyech 46'), Jorginho (Loftus-Cheek 64'), Mount, Azpilicueta; Havertz, Pulišić (Lukaku 64')

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão (Nacho 64'), Alaba, Mendy; Kroos (Camavinga 74'), Casemiro, Modrić; Valverde (Ceballos 86'), Benzema (Bale 86'), Vinícius Júnior







Crediti immagine: Twitter Villareal