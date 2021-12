Alla fine sarà Verstappen (Red Bull) a partire dalla pole del GP di Abu Dhabi che si disputerà tra meno di 24 ore sul circuito di Yas Marina. È stato sufficiente il primo tentativo in Q3 a fargli ottenere il tempo di 1:22.109, anche se con il traino dell'altro pilota Red Bull, Sergio Perez.

Hamilton, solo con il secondo tentativo, è riuscito a contenere sotto i 4 decimi il distacco dal rivale e anche lui partirà in prima fila.

C'è comunque da aggiungere che in Q2 Verstappen ha rovinato il set di gomme medie con cui stava cercando di ottenere la qualifica, per cui avendo dovuto ricorrere alle rosse domenica prenderà il via con un set di pneumatici soft, mentre Hamilton, in teoria, con le gialle potrebbe aver bisogno di una sosta in meno rispetto al suo avversario.

A ben quasi 9 decimi da Verstappen, quasi con lo stesso tempo, troviamo Norris (McLaren), Perez (Red Bull) e Sainz (Ferrari) che in terza fila avrà a a fianco l'altra Mercedes del finlandese Bottas.

Completano l'elenco dei primi dieci al via, con ritardi di oltre il secondo dal miglior tempo, Charles Leclerc (Ferrari), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Esteban Ocon (Alpine) e Daniel Ricciardo, con l'altra McLaren.

"È una sensazione incredibile", ha detto Verstappen dopo le qualifiche. "Sono felicissimo. Ovviamente è quello che volevamo, ma non è mai facile, soprattutto avndo contro la Mercedes attuale. ...Sono a mio agio con entrambi i tipi di gomme. La sera fa un po' più fresco, quindi può essere un po' più facile allungare la vita di un set di gomme morbide. Vedremo domani".

Ma Hamilton non si lascia certo abbattere:

"Innanzitutto Max ha fatto un gran giro. Non potevamo competere con il tempo che ha fatto alla fine, è stato fantastico. Non so se potevo preparare meglio le gomme, ma in ogni caso non potevo battere quel tempo. Ha meritato pienamente la pole. ...Ma noi siamo in una buona posizione. Credo che le nostre gomme siano le migliori per domani e che potremo fare una gran gara".

Domenica i semafori si spegneranno alle 14. I piloti dovranno completare 58 giri del circuito di Yas Marina, caratterizzato da 16 curve e da un rettilineo di 1,2 Km (tra le curve 5 e 6), la cui lunghezza è di 5,2 Km.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1469610955277537286