Il singolo della cantautrice sugli stores digitali e nelle radio

“Just the Four of Us” è il singolo dell’eclettica artista Sara Curly, sui principali stores digitali e dal 3 novembre nelle radio in promozione nazionale. Il brano è il primo estratto dall’Ep “About Time” pubblicato dalla cantautrice e disponibile sulle maggiori piattaforme. “Just the Four of Us” è una canzone intima ed emozionante, ma allo stesso tempo dinamica ed esplosiva, che racchiude l’anima della cantautrice emergente, e ne anticipa il background musicale e internazionale. Il video dal sapore “amarcord”, uscito il 28 luglio, trasmette attraverso lo scorrere di immagini e ricordi biografici tutta l’atmosfera nostalgica e romantica che racchiude delicatamente questo brano.

Guarda il video

“Just the Four of Us è una canzone pop dalle influenze soul, R’n’b e country e dalle sonorità anni ’90, che parla di amicizie a distanza nate durante il periodo Erasmus, che si rincorrono per l’Europa, superando i confini del tempo e dello spazio.” Sara Curly

Storia dell’artista

Sara Curly (pseudonimo di Sara Carli Ballola) è una cantautrice emergente della provincia di Ferrara, che porta con sé un background internazionale. Da sempre divisa fra le sue due grandi passioni di vita, le lingue e la musica, riflette questo binomio anche nella scrittura dei suoi brani (in inglese), in cui, oltre a parlare di temi quotidiani, relazioni, sogni nel cassetto che cercano in tutti i modi di uscire, si diverte a “giocare” con le parole per dare vita a canzoni che mette sempre al servizio dell’emozione. Affascinata sin da piccola dalla black music, si avvicina ai toni caldi e profondi di alcune delle voci più incisive della scena musicale internazionale, fra cui Tina Turner, Tracy Chapman, Joss Stone, ecc. da cui trae ispirazione nelle vocalità e sonorità dal sapore blues, R’n’b, neo-soul e funky. Il 29 settembre 2023 esce il suo primo EP dal titolo “About Time”, anticipato dai singoli “Just the Four of Us” (21 luglio) e “Deal With It” (9 settembre), contenente quattro brani che delineano come un manifesto le intenzioni musicali dell’artista. Un viaggio all’interno di atmosfere intime e nostalgiche veicolate da un sound che attinge a una vasta palette di colori e influenze musicali, fra cui pop, soul, country, rock, blues e molto altro.

Instagram: https://www.instagram.com/sara_curly_music/

Facebook: https://www.facebook.com/saracurlymusic

YouTube: https://youtube.com/@sara_curly_music?si=fH5hQQWSFoI7T37R

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/0OP5f27mgqny8Jzi5fu5qW?si=47f0036d9c114497