Un western epico che esplora il senso della libertà e della convivenza

Lo scrittore pugliese Matteo Crudele, classe 2010, pubblica “Land of the Free”, un romanzo western atipico e profondo, capace di fondere il fascino della frontiera americana con interrogativi universali sulla libertà, la pace e il dialogo tra culture. Ambientato nel selvaggio West, tra praterie, foreste e territori contesi, il romanzo racconta l’incontro (e lo scontro) tra due mondi: quello dei Nativi Lakota, popolo nativo legato alla terra e alle tradizioni; quello dei coloni, mossi dalla spinta del progresso e della conquista. Sullo sfondo di un’America divisa, prendono vita personaggi memorabili come Roy McParson, sceriffo in cerca di verità, e Bill Rayer, soldato tormentato dai propri fantasmi. Molly Maxwell, invece, è una giovane insegnante che abbandona la città per la frontiera; Padre Francesco è un missionario idealista; Bisonte Nero è il capo carismatico, custode della memoria del suo popolo. A dare voce al racconto è un narratore fuori dal comune: il vento, un testimone silenzioso che osserva gli uomini e le loro scelte, e sussurra profezie. Con uno stile evocativo e poetico, “Land of the Free” va oltre gli stereotipi del western classico, proponendo un racconto epico e intimista, dove la montagna che divide coloni e Nativi diventa simbolo delle barriere interiori che ognuno è chiamato a superare. Il finale, segnato da un incontro tra delegazioni sotto un’alba carica di tensione e speranza, lascia spazio a una riflessione profonda sul valore della convivenza e sull’impatto dell’altro nelle nostre vite. Il romanzo è ispirato a un musical teatrale degli anni ‘90 ed è stato pubblicato tramite la piattaforma Youcanprint, con il supporto di figure autorevoli come sua Eccellenza Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo di Castellaneta, che ha accompagnato il percorso di riflessione e il confronto interreligioso alla base del libro.

Nato nel 2010 in provincia di Taranto, Matteo Crudele ha esordito a soli tredici anni con il romanzo di fantascienza “L’Oltre”. A quattordici ha pubblicato “Land of the Free”, seconda prova narrativa che ha già riscosso apprezzamenti per la sua maturità stilistica e la profondità dei temi affrontati. Appassionato di musica, mountain bike, scouting e natura, Matteo scrive con uno sguardo attento ai dettagli, alla bellezza dei paesaggi e ai valori che attraversano tutte le culture. Partecipa a più concorsi letterari (Premio Città di Como, Premio Zeno), continuando a coltivare la scrittura come strumento per raccontare il mondo e sé stesso.

