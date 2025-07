Un brano che segna la nascita di un nuovo percorso solista e creativo.

The Indiependent Drummer, pseudonimo di Alessandro Nardis, apre un nuovo capitolo artistico con “Marnie”, un brano intenso, che affronta con delicatezza e forza il tema dell’evoluzione: cosa succede quando una relazione smette di crescere? La risposta, in musica, è una spinta verso il cambiamento, senza rotture violente, ma con la consapevolezza che il movimento è necessario per non restare prigionieri della staticità. Caratterizzato da un sound pop-rock dal respiro maturo e coinvolgente, il brano si muove tra atmosfere avvolgenti e un’interpretazione vocale potente ed emotiva, firmata dalla cantautrice Cristina Velardita, che ha contribuito anche alla stesura del testo. La produzione, curata interamente da Alessandro Nardis, fonde precisione ritmica e sensibilità melodica, confermando la sua capacità di guidare ogni fase del processo creativo, dalla scrittura all’arrangiamento.

“Marnie” si estende anche al mondo narrativo: a breve uscirà l’omonimo romanzo, ispirato al brano, che racconta la storia di una band nata tra due mondi apparentemente opposti: la periferia romana del Serpentone e l’ambiente borghese di Monteverde. Nel libro verranno affrontate le tensioni che attraversano i diversi ambienti.

Il progetto The Indiependent Drummer si presenta così come un’esperienza a più livelli, capace di unire musica, parola e visione in un’unica, potente voce. Al fianco di Alessandro Nardis, ci sono anche Cristiano Vairello al basso e Claudio Morganti alle magiche tastiere e synth.



Ascolta il brano

The Indiependent Drummer è il nome scelto da Alessandro Nardis, musicista poliedrico attivo nella scena indipendente sin dai primi anni 2000. Dopo le esperienze con band come Almega, Grant, e collaborazioni come turnista, Nardis ha deciso di non essere più solo “il batterista di qualcun altro”. Il progetto solista è un atto di affermazione: un luogo dove ritmo, scrittura e visione artistica si incontrano. Il nome stesso, tra indie rock e provocazione, richiama la volontà di ribaltare il ruolo marginale spesso attribuito ai batteristi nella cultura pop.