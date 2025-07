Sabato 12 luglio il Teatro Villa Laura ha ospitato una serata straordinaria che ha visto protagonista l’intera comunità villabatese. L’evento, realizzato con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha registrato il tutto esaurito e un pubblico da grandi occasioni. Un sentito ringraziamento va alla famiglia Seminara, che ha concesso l’uso gratuito del teatro, gesto che continua a essere motivo di profonda gratitudine per la cittadinanza.

Al centro della scena, The Vocal Academy, progetto musicale fondato dalla cantante Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo e diretto per la Sicilia (Villabate) da Maria Argento, vera anima dell’evento. La serata ha rappresentato il coronamento di un anno di intenso lavoro da parte degli allievi dell’accademia, protagonisti di un vero e proprio spettacolo, capace di emozionare e sorprendere.



È stato un viaggio musicale coinvolgente, ricco di emozioni che si sono susseguite brano dopo brano, grazie a un repertorio raffinato che ha spaziato dalle indimenticabili melodie di Ennio Morricone ai grandi cantautori italiani, fino a incursioni in generi diversi, dimostrando la versatilità e il talento dei giovani artisti. Un ringraziamento speciale anche a Giusy Randazzo, che ha condotto la serata con professionalità e carisma, contribuendo al ritmo e al calore dell’intero evento.

Il gran finale ha regalato un’atmosfera da sogno: il teatro si è illuminato con braccialetti e palloncini luminosi, torce accese dai telefonini, un’onda di luce creata dal pubblico che ha accompagnato con entusiasmo l’ultimo atto di uno spettacolo che resterà a lungo nel cuore di tutti.

Tra i momenti più intensi, il toccante omaggio audio/video a Sara Campanella, e l’intervento comico dell’attore Antonino Balistreri, che ha saputo strappare sorrisi e applausi con la sua verve.

Impeccabile anche l’organizzazione dell’evento, curata in ogni dettaglio da Maria Argento, che si è distinta non solo per la sua professionalità e talento, ma anche per la dedizione nel seguire le coreografie, la scelta dei brani e gli elementi scenografici. Un lavoro che ha rasentato la perfezione.

Un ringraziamento particolare all’Associazione Nazionale Carabinieri, presente per garantire l’ordine e la sicurezza durante tutta la manifestazione.



Infine, un grazie sentito a Roberto Graziano e ancora una volta a Maria Argento, rappresentanti di una realtà giovane ma già affermata nel territorio, che ha dimostrato come l’impegno, la serietà e la passione possano portare a risultati straordinari.

L’Amministrazione comunale rinnova il suo pieno sostegno a iniziative di tale spessore, certa che la crescita di progetti come The Vocal Academy rappresenti un valore aggiunto per tutta la comunità.