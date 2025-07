Un sogno lucido fra quiete e tensione

La band Grimace of the White Fly pubblica il nuovo EP “Inconcrete”, un’opera dalle suggestioni frammentarie, che lascia spazio all’identificazione personale e alla riflessione degli ascoltatori. Interamente autoprodotto, “Inconcrete” è frutto di un approccio diretto e quasi ascetico. Un esempio emblematico è la registrazione della batteria, realizzata in presa diretta senza l’uso di tracce separate e mixata “a orecchio” tramite i soli fader del mixer. Una scelta radicale che restituisce autenticità, calore e imperfezione organica al suono complessivo. L’EP intreccia sonorità post-rock, ambient e minimalismo analogico, con venature stoner che ne amplificano l’intensità fisica e tattile. Una combinazione che segna un nuovo capitolo nella continua evoluzione del linguaggio musicale della band, sempre protesa verso territori espressivi non convenzionali. “Inconcrete” non cerca risposte, ma apre varchi: invita a perdersi per ritrovarsi diversi.

Ascolta l’EP

Track by Track

Aleatory

Brano sperimentale nato dall'unione tra musica generativa e sintetizzatori modulari, arricchito da strumenti tradizionali come chitarra, basso e batteria, che esprime il fascino e la tensione creativa dell'aleatorietà.

Crowded Silence

Un silenzio affollato, una riflessione sulla sensazione di isolamento anche quando si è circondati dal tutto.

Restless Analogue

La difficoltà di connettersi autenticamente in un mondo dominato da interazioni superficiali e prettamente digitali.

Lost in the Grip

Smarrimento ed emozioni che sfuggono al controllo, la lucidità si incrina sotto il peso di una presa invisibile.

Grimace of the White Fly è un trio alternative rock formato dai fratelli Mario e Giovanni Moscotto e da Diego Vermiglio. Uniti dalla passione per la musica e dal lavoro fianco a fianco come facchini, i tre hanno consolidato un forte legame di amicizia. Nell’estate del 2024, decidono di dar vita a un progetto originale: Grimace of the White Fly nasce per unire le composizioni di Mario alle loro esperienze musicali, frutto di anni di sperimentazioni e collaborazioni parallele. Tra lo scorso novembre e dicembre sono usciti il singolo “Restless Analogue” e l’EP “Inconcrete” completamente autoprodotti, e ora disponibili su tutte le piattaforme.

https://linktr.ee/grimaceofthewhitefly