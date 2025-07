È stato siglato lo scorso 10 luglio un accordo di tre anni tra Terna, guidata da Giuseppina Di Foggia, e NPC Ukrenergo per una collaborazione che prevede vari ambiti di reciproco interesse, tra cui la sicurezza energetica, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità.



Giuseppina Di Foggia: Terna e NPC Ukrenergo, stretto accordo per la collaborazione energetica

In occasione della Ukraine Recovery Conference 2025, evento che ha lo scopo di consolidare l’integrazione dell’Ucraina nel sistema elettrico paneuropeo, svoltosi a Roma lo scorso 10 luglio, è stato stretto un accordo tra Terna e NPC Ukrenergo. Il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia e il Transmission System Operator ucraino hanno siglato un Memorandum of Understanding per promuovere la condivisione di esperienze e tecnologie avanzate nella gestione dei sistemi elettrici di trasmissione. Sicurezza energetica, innovazione tecnologica e sostenibilità sono il fulcro di questo Memorandum della durata di tre anni. La realtà guidata da Giuseppina Di Foggia e la TSO ucraina collaboreranno mettendo a disposizione le rispettive esperienze in ambito operativo riguardanti la gestione del sistema elettrico e le competenze tecniche e normative, attraverso l’organizzazione di programmi di formazione congiunti e promuovendo iniziative di ricerca e sviluppo.



Giuseppina Di Foggia: i termini del Memorandum of Understanding

Terna, guidata da Giuseppina Di Foggia, può vantare una consolidata esperienza nell’utilizzo di tecnologie avanzate per la trasmissione di energia elettrica e di digitalizzazione della rete, competenze che saranno oggetto della condivisione con NPC Ukrenergo, la quale metterà a disposizione invece le conoscenze legate alla gestione delle crisi e rispristino del sistema in condizioni di emergenza. Le reti di trasmissione elettrica di Italia e Ucraina rappresentano infatti due dei cinque più grandi sistemi di trasmissione elettrica del continente, sia per estensione totale che per capacità installata dei trasformatori. Grazie al Memorandum of Understanding, la TSO ucraina potrà garantire la sicurezza energetica in Ucraina e la sua integrazione nello spazio energetico europeo, contribuendo ai piani di sviluppo futuri della reta elettrica paneuropea.