Controlli a tappeto su tutto il territorio provinciale da parte delle forze dell'ordine. Intensificate le verifiche in materia anticovid al fine di scongiurare nuovi contagi. Nel mirino dei controlli, soprattutto, i luoghi della movida nel fine settimana, nei comuni di Salerno, Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno.

In totale sono state identificate 415 persone, controllate 69 autovetture e 62 esercizi commerciali.

Sono 58 le persone che sono state sanzionate per il mancato uso dei Dispositivi Protezione Individuale (mascherine). Multato anche 1 esercizio commerciale per il mancato rispetto delle prescrizioni igieniche in materia di Covid.