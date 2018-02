Vince e convince il Sanremo di Baglioni che sbaraglia la concorrenza tv. Nella serata del venerdi in radio vince e convince Radio103 con il suo speciale Sanremo

07/02/2018 03:46 - Dal 6 al 10 febbraio 2018 il teatro Ariston di Sanremo ospita la sessantottesima edizione del Festival della Musica italiana.Ecco come seguire l'evento in diretta dal vostro smartphone:Da 68 anni il… (Vincenzo Camuso)

07/02/2018 17:19 - Le luci si sono accese ed il palco del Teatro Ariston è illuminato. E’ iniziata ufficialmente la nuova edizione del Festival di Sanremo giunta alla 68^ edizione. Come già anticipato durante la… (periodico Daily)

Il Premio Lunezia e Sanremo 2018

18/01/2018 21:12 - Il Premio Lunezia indica tre candidati tra i giovani in gara al Festival di Sanremo, di cui uno, come tradizione, sarà il vincitore del "Premio Lunezia per Sanremo 2018". Il suo nome sarà comunicato… (piera1967)