A volte ritornano, infatti il singolo CITY LIGHTS, per anni contenuto in un album chillout di Marco Pernice, viene rimasterizzato e con qualche ritocco all' arrangiamento, uscirà il 19 Agosto 2022, in questa calda estate di tensioni internazionali.

Pernice dichiara che "le luci della città, in questa precisa fase storica, con il rischio di un conflitto mondiale, assumono un nuovo significato".

Dopo la pubblicazione di GEMINI, tuttora in promozione e rotazione radiofonica internazionale, l'autore ha deciso improvvisamente di ridare nuova luce ad un singolo che per anni ha fatto il giro del mondo nell'ambiente undreground. Le atmosfere sono meditative e misteriose, la chitarra ricorda vagamente Jeff Beck, la voce sempre più disumanizzata ed elettrificata. In lavorazione il videoclip. Il ritmo da ballad elettronica mediamente tranquillo, non è così consueto nella sua discografia, spesso basata su ritmi electrofunk sostenuti.

Consiglio agli appassionati di salvare il brano dai link che seguiranno, perchè chi cerca atmosfere alternative, qui le troverà. Segnalo che il video di MY MIND è stato scelto dalla redazione di Futura News per i MUSIC AWARDS.

Insomma, il produttore italiano, non sa stare fermo, e noi ascoltiamo e guardiamo le novità! Seguono alcuni link per l'approfondimento, buon ascolto.

Di Tonio Travaglio

