Il singolo è disponibile dal 14 maggio su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica nazionale.

Esce “Nuvole”, il singolo di Derox, un cantautore napoletano che unisce sonorità pop, indie, r&b e urban, in una sintesi stilistica personale ancora poco esplorata in Italia.

Il brano anticipa l’album d’esordio previsto per il 2026, un progetto originale che fonde strumenti suonati e sperimentazione elettronica, cantautorato e hip hop, tradizione e innovazione.

“Questa canzone descrive una Napoli surreale, diversa dal solito, ma che resta vicina al modo di vivere e pensare di un napoletano”, racconta l’artista. “Nuvole” vuole essere un esperimento: unire sonorità orientali e neosoul con quelle del pop italiano. Il risultato? Una canzone lo-fi con il ritornello in napoletano.





“Ho scritto la strofa in italiano e il ritornello in napoletano proprio per renderla accessibile a tutti. L’idea è nata per caso, da un brano, tutt’ora a me sconosciuto, che avevo sentito per caso mentre mangiavo al ristorante cinese del mio quartiere (RuYi). Tornato a casa, ho subito preso la chitarra e provato ad arrangiare qualcosa di simile alle sonorità di quel pezzo. Dopo un po’ di lavoro e qualche rifinitura qua e là, è nata quella che poi sarebbe diventata la base di Nuvole”. Derox

Il ritornello nasce in napoletano proprio da questo episodio raccontato dall’artista. La canzone da cui aveva preso ispirazione era ovviamente in cinese. Derox si è chiesto cosa si potesse avvicinare metricamente a un linguaggio così particolare e diverso dal nostro. La risposta è arrivata spontaneamente: il napoletano. E aggiungendo qualcosa di suo e con un tocco di Pino Daniele… et voilà, ecco trovato il ritornello. La strofa, invece, era praticamente ritrovata già scritta.

“A volte, quando faccio sogni particolarmente strani, cerco di scriverli, e a volte li metto anche in rima. Avevo già questo testo quindi e l’ho rimaneggiato solo un po’, per dargli contesto e legame con il resto della canzone. Così ho concluso la stesura del brano. Ho portato il pezzo, già in gran parte arrangiato, in studio dal mio amico e produttore Simone Ottaviano. Siamo entrambi musicisti, e insieme ci siamo divertiti a strutturarlo e definirlo meglio. Abbiamo aggiunto batterie, synth, bassi, samples e tanti altri piccoli dettagli che rendono il brano molto più complesso di quanto appaia all’ascolto”. Derox

Ma qual è il senso della canzone in tutto ciò? Qual è il messaggio che vuole mandare? Il messaggio è quello di continuare a lavorare su sé stessi, migliorarsi, credere nei propri sogni e non smettere mai. I sognatori sono quelle persone che per forza di cose vivono fra le nuvole, in un mondo che non esiste o, meglio, che ancora non esiste. Il fatto stesso che loro ci credano, lo vedano e ci vivano rende quel mondo possibile. Bisogna però lavorare duramente per i propri sogni. Se vivi fra le nuvole, non c’è niente di più duro contro cui potresti schiantarti di un’amara verità. E l’impatto può essere molto doloroso. Per questo bisogna farsi trovare preparati.

“Non è detto nemmeno al cento per cento che funzioni in realtà, ma io penso che, finché sei lassù, finché ti impegni e continui ad agitare le braccia giorno dopo giorno con costanza, potresti, perché no, un giorno anche imparare a volare. Volare sui problemi, sugli imprevisti, sopra i giudizi della gente, ed essere così libero finalmente di realizzare ciò che vuoi. Il mio, quindi, voleva essere solo un invito ed un augurio dedicato a tutti i sognatori, di restare quanto più possibile con la testa fra le nuvole, perché forse è proprio lì che si nascondono le idee migliori”. Derox





Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/1IpwAS6qBfoy87SVRPeHzQ?si=04e90409a8524c7d

Storia dell’artista

Derox, all’anagrafe Gabriele De Rose, si presenta come una delle voci emergenti più originali e sincere del nuovo cantautorato italiano. La sua voce arriva da Napoli, ma potrebbe venire da qualunque città dove un ragazzo con una chitarra in mano prova a dare un nome a ciò che sente. La sua musica è un punto d’incontro tra mondi diversi: la dolcezza del cantautorato, la rabbia gentile dell’hip hop, l’eleganza del jazz, la polvere del blues. Nessun genere basta, perché ogni emozione ha il suo suono.

Derox scrive canzoni intense e orecchiabili, capaci di far convivere malinconia e leggerezza. Le sue canzoni nascono come poesie scritte di notte, tra sogni troppo grandi ed una realtà troppo stretta. La musica è orecchiabile, sì. Ma fa anche male, se la si ascolta davvero. I testi di Derox parlano di sogni e fragilità, di amori universali e battaglie personali. Raccontano dei ventenni di oggi, quelli che non si sono mai sentiti davvero capiti, quelli spesso non ascoltati da una società che corre senza guardarli. Parlano di sogni troppo vivi per restare chiusi in un cassetto. Di ribellione, perché crescere non significa adattarsi. E di amore, che resta il filo rosso che unisce tutte le cose. Ogni canzone è un frammento di realtà filtrato attraverso uno sguardo sensibile, a volte disilluso, ma mai privo di speranza verso il domani. Canta la malinconia con leggerezza, e la speranza con uno sguardo disilluso ma vivo. La sua è una scrittura sincera, che non ha paura di mostrarsi fragile. Ogni parola pesa il giusto, ogni nota è al servizio del significato.

Scrive da quando era bambino: poesie, racconti, pensieri che oggi si fanno musica. Ha imbracciato la chitarra a 18 anni per suonare il rock, ma ha scoperto la verità solo a 24, quando ha scritto la sua prima canzone. Nel 2025 pubblica Nuvole, un brano che fotografa una Napoli onirica ma vera, e anticipa il suo primo album, previsto per il 2026. Un disco sorprendente, dove la canzone d’autore si fonde con sperimentazioni hip hop, jazz, folk e atmosfere internazionali.

Con la sua musica Derox non cerca la perfezione, ma l’emozione. Vuole solo arrivare a chi ascolta, il resto viene dopo. E se anche una sola persona, ascoltando, si sente meno sola, allora ha già fatto tutto.