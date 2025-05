Jumelle presenta il nuovo singolo "Restare" (Up Music Studio), una canzone dalle tonalità vivaci e pop che racconta di un'estate da ricordare, fatta di amori nascenti e incerti, di decisioni da prendere: se restare nella propria città natale o prendere il volo.

E' un brano -spiega l’artista- che racconta le scintille che precedono il primo bacio, le tensioni e i non detti tra due persone che si scoprono per la prima volta, che si scelgono con lo sguardo ma non hanno il coraggio di farlo a parole. Parla della nostalgia di quelle estati fatte di drink alla frutta e passeggiate notturne, di dolori che ripensandoci, ti lasciano in bocca un sapore dolce e nostalgico.

“Restare” si rifà ad uno spaccato di vita della cantante, ad un’estate piena di eventi trasformativi, da cui è uscita con la consapevolezza che dopo nulla sarebbe più stato lo stesso.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/3GmPV6cyZbnH2YsgVc7cP6

Biografia:

Sara Brighenti, in arte Jumelle, è una cantante e cantautrice di origini emiliane, nata nel 1996 a Correggio. Nel 2016 si trasferisce a Milano per perseguire gli studi recitazione grazie ai quali si approccia per la prima volta al mondo del canto, spaziando dal pop al musical. Nel 2021 presta la voce al brano “Possession”, composto e prodotto da Enrico Marcucci, con cui realizzerà il suo primo EP “Fleurs Du Mal”, adattamento in canzone di quattro poesie di Charles Baudelaire dall’omonima raccolta di poesie, uscito nel 2023 sotto il nome Dafnee. Nello stesso anno partecipa alla sesta edizione del talent The Coach e inizia a dedicarsi alla scrittura di brani inediti. Nel 2025 esce il suo primo brano pop intitolato “Restare”.