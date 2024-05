In passerella la collezione Autumn/Winter 2023-2024 “Oriente & Occidente”.

L'8^ edizione del Premio Fashion in Paestum Città dei Templi, tenutasi lo scorso 30 Aprile, presso il Next Polo Fieristico Internazionale di Capaccio Paestum, ha visto il trionfo del Presidente Onorario di Gattinoni Couture, il dott. Stefano Dominella, che ha ricevuto il prestigioso premio nella sezione Moda.

L'evento di moda, di respiro internazionale, è stato magistralmente orchestrato da Lucio Di Filippo, Brand Manager Moda Paestum e Presidente dell'Associazione Paestum Cilento Moda Aps. La sfilata ha presentato la nuova collezione Autunno/Inverno 24-25 di Moda Paestum, dal titolo "Oriente & Occidente", firmata dai direttori creativi Massimiliano Giangrossi e Richa.

Stefano Dominella, noto per il suo ruolo di Presidente Onorario della Maison Gattinoni Couture e per la sua lunga lista di incarichi nel settore tessile e della moda, ha dichiarato: "È stato un onore per me partecipare a questo evento. La presenza di marchi storici come Gattinoni Couture a Capaccio Paestum dimostra il crescente appeal di questa regione per i grandi brand”.

"Avere avuto al Next di Paestum una maison moda storica come Gattinoni Couture, fondata nel 1946 dalla stilista Fernanda Gattinoni, è il risultato di un ottimo lavoro che si sta facendo. La moda non è solo espressione di bellezza, ma anche un catalizzatore di economia e sviluppo territoriale!" - ha dichiarato Lucio Jack Di Filippo.

L'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, dell'Istituzione Poseidonia, del Parco del Cilento, Diano ed Alburni, di Fare Ambiente Italia, di Lions International, di Proloco Rettifiliamo e Proloco Capaccio Paestum, oltre al prezioso partenariato di MSC Crociere.

Durante la serata sono stati assegnati doversi premi, tra cui uno speciale riconoscimento alla legalità, per il suo impegno nella tutela dei marchi e dei diritti dei lavoratori nel settore della moda, alla dott.ssa Giulia Leone . Le sculture del premio "Fashion" sono state realizzate del noto artista Lorenzo Vicino.

La scintillante catwalk "Oriente & Occidente” ha visto l’incontro tra le morbide stoffe del Medio Oriente e i veli dell’Occidente, un mix unico di culture e tradizioni in un tripudio di colori e preziosi ricami.

“Il nostro messaggio è chiaro. Attraverso il canone della moda, i due mondi si uniscono a tutela dei diritti delle donne e a difesa dei più deboli, lontano da guerre e inimicizie. Un bel segnale di pace che ha lanciato Moda Paestum” - continua Lucio Di Filippo.

L'evento è stato condotto con maestria dalla showgirl Sofia Bruscoli e dall'anchorman Anthony Peth, in questi giorni impegnato nel nuovo talent show di Sportitalia “Vip4Padel” che sta registrando record incredibili di telespettatori.