La canzone che celebra la relazione con sé stessi e con gli altri.

“Affinità Elettive” è il nuovo singolo di Alessandro Santo, disponibile dal 12 luglio 2024 sui principali stores digitali e, dal 9 agosto 2024, nelle radio italiane in promozione nazionale.

La canzone celebra ogni tipo di relazione, che sia con un oggetto, un animale o una persona: ne tratta il carattere sacro, intimo ed autentico, che non ha bisogno di ulteriori parole e arriva in maniera inaspettata, come una carezza.

L’attrazione non è una scelta, è qualcosa di imprevedibile e naturale, che deriva da un antico processo di selezione emotiva e sentimentale. L’individuo riconosce i propri elementi complementari e ne avverte il bisogno, in un determinato momento della propria vita.

Il titolo del brano deriva dal romanzo di Goethe, in cui le dinamiche dell’affinità sono spiegate divinamente.





Guarda il video

https://youtu.be/7bzpxM1BlUo?si=AYdDvHM3N0rRutkZ



Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/7mr5eGkclpbTwSCRIXAfdL?si=0ff057ea11ae45b9



Storia dell’artista

Alessandro Santo è un poli-strumentista torinese, cresciuto in Val di Susa e appassionato di musica sin dall’infanzia. La produzione musicale rappresenta una parte fondamentale del suo lavoro, così come l’insegnamento di musica e storia della musica alla scuola dell’obbligo. Dal 2016, si occupa di produzione e arrangiamento musicale per gli artisti dell’HoMa Studio, di cui è stato co-fondatore. Ha partecipato come performer in diversi contesti e festival, come Hiroshima Mon Amour, Restival e Bunker, misurandosi con generi e strumenti differenti. Ha collaborato con i seguenti artisti: FLAMINIA, La cospirazione della falena nera, La Paranza del Geco, Starfish, DaveBrain, Medùlla, Alessandra Testa. In piena pandemia, individua due strade: quella di cantautore, che porta il suo nome e quella di produttore e compositore, con il nome ALTYERRE. Con quest’ultimo progetto rilascia nel 2021 il primo Ep Go Hug Mum e, nel 2022, un secondo Reverse Experience. A marzo 2024, il brano “Vectorial Inclination” di Medùlla, composto e prodotto per lui da Alessandro Santo, entra a far parte delle soundtrack del documentario “Le Cicogne di Chernobyl” del regista Karim Galici. Nell’aprile del 2024, esordisce nel panorama italiano col progetto di cantautorato Alessandro Santo, lanciando “Nel Mio Fuoco” come primo singolo. La sua musica non ha generi, ma segue il flusso delle sue esigenze.

Instagram: www.instagram.com/alessandro__santo/

Youtube: www.youtube.com/channel/UCsE12wsDNY4SiDQ_5n1VQ9w