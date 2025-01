Semafori rossi (di Pietro Travaglini, Mercuzio Orani, Niccolò Morelli ed Elettra Masoni) è il nuovo singolo dei Diana Gloom, un brano già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Estro Records.

La canzone -spiega la band- parla di fermarsi un attimo in un mondo troppo veloce. Un sospiro iniziale come per prendere una pausa dall'essere perennemente di corsa, in una gara senza vincitori che è la vita. "Prendi un po' di semafori rossi" non correre ansiosamente per sperare nei verdi, ci è concessa ogni tanto una pausa per ricordarci chi siamo e dove siamo. La canzone è stata scritta in particolare per descrivere la sensazione di fretta alla fine delle superiori dove è necessario reinserirsi in un ruolo e rendersi utili, ma può rispecchiare tutte le fasi della vita.

Link Ascolto: https://SemaforiRossi.lnk.to/Ibs1IQ

“Diana Gloom” sono nati in realtà nel dicembre del 2022, diversi membri non erano tuttavia quelli attuali, solamente cantante e batterista sono i membri fondatori. La band agli albori procedeva lentamente e si esibiva soltanto in piccoli locali molto saltuariamente con cover di brani celebri, ma si sa, l’intesa non si può certo forzare. Dopo vari cambiamenti di formazione, a gennaio 2024, dopo l’entrata dell’attuale bassista, si è sentita subito un’intesa differente, il desiderio di comporre, suonare insieme e ambire a palchi ed eventi più grandi si è fatto molto più grande, e ci ha portato nel giro di pochi mesi a comporre numerosi brani inediti e a suonare in live più importanti. Il nome “Diana Gloom” fu scelto anni fa, “Diana” dal nome di un orologio nella sala prove in cui spesso ci ritroviamo, nonché nome di celebri figure femminili, mentre “Gloom”, che in inglese significa “tenebre” o “malinconia”, rispecchia in gran parte una delle sensazioni che i nostri testi vogliono suscitare in chi ascolta, e non nascondiamo il fatto che ci piacesse particolarmente come suonasse. I Diana Gloom vogliono portare il loro sound pop-rock e i loro testi introspettivi al pubblico, vogliono raggiungere i loro obiettivi e i loro sogni, dare sfogo alla propria creatività e creare un legame con chiunque li ascolti.