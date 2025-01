MAIRE, Gruppo leader nel settore dell’ingegneria e delle tecnologie innovative per la transizione energetica, ha registrato risultati significativi nei primi nove mesi del 2024. A guidare l’analisi del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre è stato il CEO Alessandro Bernini, che ha illustrato i progressi aziendali e delineato una nuova organizzazione per la business unit Sustainable Technology Solutions, gestita da NEXTCHEM.



Alessandro Bernini: risultati in crescita e focus su sostenibilità

Il CEO Alessandro Bernini ha sottolineato la solidità dei risultati raggiunti da MAIRE, con una crescita a doppia cifra delle metriche principali e un incremento della redditività. “Presentiamo oggi la nuova organizzazione della business unit Sustainable Technology Solutions che fa capo a NEXTCHEM, all’avanguardia nell’offrire soluzioni innovative e scalabili per soddisfare la crescente domanda globale di energia e di processi industriali sostenibili – ha fatto sapere il CEO – Proseguiamo nel nostro impegno per fornire soluzioni efficaci ed economicamente sostenibili per i clienti e le comunità che serviamo. Al contempo, la business unit Integrated E&C Solutions continua a crescere espandendo le proprie capacità di ingegneria, favorita dal ciclo di investimenti crescenti nel settore energetico”.



Alessandro Bernini: la riorganizzazione di NEXTCHEM

La riorganizzazione di NEXTCHEM ha l’obiettivo di massimizzare l’efficienza e la capacità innovativa. La business unit sarà articolata su tre linee di business principali: Sustainable Fertilizers, Low Carbon Energy Vectors e Circular Solutions. A guidare questa nuova organizzazione sarà Fabio Fritelli, attuale Group Chief Financial Officer di MAIRE, nominato Amministratore Delegato di NEXTCHEM. Alessandro Bernini ha inoltre evidenziato l’importanza della recente acquisizione di APS Group, e del rafforzamento dell’organico, che hanno consolidato la capacità multidisciplinare del Gruppo. Grazie a un portafoglio ordini robusto e a un’elevata visibilità sulla crescita futura, MAIRE si conferma in una posizione di leadership nel settore dell’ingegneria sostenibile.