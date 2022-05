Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è fatto riprendere a Borodyanka, con alle spalle il condominio squarciato da un attacco aereo, per pronunciare l'ennesimo atto di accusa nei confronti dell'invasore russo nel suo discorso in occasione della Giornata della Memoria e della Riconciliazione dove, senza dichiararlo, ha indicato in Putin il nuovo Hitler.

"Ogni anno l'8 maggio, insieme all'intero mondo civile, onoriamo tutti coloro che hanno difeso il pianeta dal nazismo durante la seconda guerra mondiale. Milioni di vite perdute, destini paralizzati, anime tormentate e milioni di ragioni per dire al male: mai più!Conoscevamo il prezzo che i nostri antenati pagavano per questa saggezza. Sapevamo quanto fosse importante conservarlo e tramandarlo ai posteri. Ma non avevamo idea che la nostra generazione avrebbe assistito alla profanazione delle parole, che, come si è scoperto, non sono per tutti la verità.Quest'anno diciamo "Mai più" in modo diverso. Sentiamo "Mai più" in modo diverso. Suona doloroso, crudele. Senza un'esclamazione, ma con un punto interrogativo. Tu dici: mai più? Dillo all'Ucraina.Il 24 febbraio la parola "mai" è stata cancellata. Sparato e bombardato. Con centinaia di missili alle 4 del mattino, che hanno svegliato l'intera Ucraina. Abbiamo sentito terribili esplosioni. Abbiamo sentito: di nuovo!La città di Borodyanka è una delle tante vittime di questo crimine! Dietro di me c'è uno dei tanti testimoni! Non una struttura militare, non una base segreta, ma un semplice edificio di nove piani. Può rappresentare una minaccia per la sicurezza della Russia, di 1/8 della terra, del secondo esercito del mondo, di uno stato nucleare? C'è qualcosa di più assurdo di questa domanda? [...]Decenni dopo la seconda guerra mondiale, l'oscurità tornò in Ucraina. Ed è diventato di nuovo in bianco e nero. Ancora! Il male è tornato. Ancora! Con una divisa diversa, con slogan diversi, ma per lo stesso scopo. In Ucraina fu organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo regime. Le sue idee, azioni, parole e simboli. Riproduzione dettagliata maniacale delle sue atrocità e "alibi", che presumibilmente danno uno scopo sacro malvagio. Ripetizione dei suoi crimini e persino tentativi di superare il "maestro" e spostarlo dal piedistallo del più grande male della storia umana. Stabilisci un nuovo record mondiale di xenofobia, odio, razzismo e numero di vittime che possono causare.Mai più! Era un'ode di un uomo saggio! Inno del mondo civile! Ma qualcuno ha cantato stonato. "Mai più" distorto con note di dubbio. Silenziato, iniziando la sua micidiale aria del male. E questo è chiaro a tutti i paesi che hanno visto con i propri occhi gli orrori del nazismo. E oggi stanno vivendo un terribile deja vu. [...]"

Poi Zelensky elenca chi ha sofferto e combattuto a causa del nazifascismo... probabilmente in base agli armamenti e alla loro tipologia, finora ricevuti finora dall'Ucraina:

"Questo è compreso da tutti i paesi e le nazioni che sostengono l'Ucraina oggi. E nonostante la nuova maschera della bestia, la riconobbero. Perché, a differenza di alcuni, ricordano per cosa e contro cosa hanno combattuto i nostri antenati. Non hanno confuso il primo con il secondo, non hanno cambiato posto, non hanno dimenticato.Non lo hanno dimenticato i polacchi, sulla cui terra i nazisti iniziarono la loro marcia e spararono il primo colpo della seconda guerra mondiale. Non dimenticare come il male prima ti accusa, ti provoca, ti chiama aggressore e poi ti attacca alle 4:45 dicendo che è autodifesa. E hanno visto come si è ripetuto sulla nostra terra. Ricordano la Varsavia distrutta dai nazisti. E vedono cosa è stato fatto a Mariupol.Il popolo britannico non ha dimenticato come i nazisti hanno spazzato via Coventry, che è stata bombardata 41 volte. Come suonava la "Sonata al chiaro di luna" della Luftwaffe, quando la città fu continuamente bombardata per 11 ore. Come furono distrutti il ​​suo centro storico, le fabbriche, la cattedrale di San Michele. E hanno visto i missili colpire Kharkiv. Come furono danneggiati il ​​suo centro storico, le fabbriche e la Cattedrale dell'Assunta. Ricordano che Londra è stata bombardata per 57 notti di seguito. Ricorda come le V-2 hanno colpito Belfast, Portsmouth, Liverpool. E vedono missili da crociera colpire Mykolaiv, Kramatorsk, Chernihiv. Ricordano come fu bombardata Birmingham. E vedono la sua città gemella, Zaporizhzhia, danneggiata.Gli olandesi lo ricordano. Come Rotterdam divenne la prima città ad essere completamente distrutta quando i nazisti vi sganciarono 97 tonnellate di bombe.I francesi lo ricordano. Ricorda Oradour-sur-Glane, dove le SS bruciarono vivi mezzo migliaio di donne e bambini. Impiccagioni a Tulle, la strage nel villaggio di Ascq. Migliaia di persone a una manifestazione di resistenza nella Lille occupata. Hanno visto cosa è stato fatto a Bucha, Irpin, Borodyanka, Volnovakha e Trostyanets. Vedono l'occupazione di Kherson, Melitopol, Berdyansk e di altre città dove la gente non si arrende. E migliaia di loro partecipano a manifestazioni pacifiche, che sono al di là del potere degli occupanti, e tutto ciò che possono fare è sparare ai civili.I cechi non l'hanno dimenticato. Come in meno di un giorno i nazisti distrussero Lidice, lasciando solo le ceneri del villaggio. Videro Popasna distrutta. Non sono rimaste nemmeno le ceneri. I greci, sopravvissuti a massacri ed esecuzioni in tutto il territorio, al blocco e alla Grande Carestia, non hanno dimenticato.Questo è ricordato dagli americani che hanno combattuto il male su due fronti. Che ha superato Pearl Harbor e Dunkerque con gli Alleati. E insieme stiamo attraversando nuove battaglie, non meno difficili.Questo è ricordato da tutti i sopravvissuti all'Olocausto: come una nazione può odiarne un'altra.Lituani, lettoni, estoni, danesi, georgiani, armeni, belgi, norvegesi e molti altri non l'hanno dimenticato: tutti coloro che hanno sofferto il nazismo sulla loro terra e tutti coloro che l'hanno sconfitto nella coalizione anti-hitleriana.Sfortunatamente, c'è chi, sopravvissuto a tutti questi crimini, avendo perso milioni di persone che hanno combattuto per la vittoria e l'hanno ottenuta, oggi ha profanato la loro memoria di loro e la loro impresa.Colui che ha permesso il bombardamento delle città dell'Ucraina dalla sua terra. Le città che, insieme ai nostri antenati, furono liberate dai suoi antenati.Quello che ha sputato in faccia al suo "Reggimento Immortale", posizionandovi accanto i torturatori di Bucha.E ha sfidato tutta l'umanità. Ma ho dimenticato la cosa principale: qualsiasi male finisce sempre allo stesso modo - finisce".

Il presidente ucraino, forse per ignoranza o calcolo politico, non sa che circa 45mila italiani sono caduti durante la Resistenza e migliaia di civili sono stati assassinati dai nazifascisti dopo l'8 settembre... tralasciando le devastazioni dei bombardamenti alleati, di cui non sembra neppure ricordarsi o sapere gli eccidi di cui si sono macchiati (britannici e americani) con il bombardamento di Dresda (solo per citare la strage più nota) e le bombe nucleari di Hiroshima e Nagasaki... una inutile strage che gli americani vollero con il solo scopo di mostrare alla Russia di cosa erano in grado di fare.

Ma per chi è costretto a fare la guerra contro un aggressore è probabilmente scontato che si cerchi di ricordare ciò che conviene... specialmente agli alleati, dimenticando che in una guerra, anche i vincitori in un modo o nell'altro finiranno per essere sconfitti e anche gli aggrediti finiranno per comportarsi come gli aggressori.

Non che questo cambi nulla, anche in tema di responsabilità, ma almeno sarebbe stato utile rammentare a tutti (anche ai russi che non tutti sono putiniani) che in una guerra non c'è nulla di esaltante. Invece...

"Supereremo l'inverno iniziato il 24 febbraio che finirà definitivamente perché il sole ucraino lo scioglierà e rimarrà l'8 maggio! E incontreremo la nostra alba insieme a tutto il paese. E la famiglia e i propri cari, amici e parenti saranno di nuovo insieme! Finalmente di nuovo! E sulle città e sui villaggi temporaneamente occupati la nostra bandiera sventolerà di nuovo. Finalmente, di nuovo! E ci riuniremo. E ci sarà la pace! Finalmente, di nuovo! E non più sogni in bianco e nero, solo un sogno blu e giallo. Finalmente, di nuovo! I nostri antenati hanno combattuto per questo.Onore eterno a tutti coloro che hanno combattuto contro il nazismo! Memoria eterna a tutti coloro che sono stati uccisi durante la seconda guerra mondiale!"