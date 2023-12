La gara di quest'anno per la categoria Miglior scenografia dovrebbe essere tra Povere Creature! (in testa) e Barbie, anche se quest'ultimo ha finora conquistato il maggior numero di premi tra quelli assegnati dalle associazioni dei critici americani.

Restano poi in pole position per la candidatura rispetto alle previsioni precedenti anche Killers of the Flower Moon e Oppenheimer.

Quanto al 5° nome gara aperta tra 3 titoli: Asteroid City, Saltburn e Il colore viola. Oltre ad altri 3 film che potrebbero a sorpresa ottenere la candidatura nella categoria Best Production Design.