Max Verstappen ha scritto un altro capitolo della sua leggenda a Suzuka, conquistando la sua prima vittoria nella stagione 2025 e la quarta consecutiva sul tracciato giapponese. Il campione della Red Bull ha tenuto testa al temibile duo della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, tagliando il traguardo con uno scarto minimo sui rivali e riducendo il divario in classifica mondiale.

Partito dalla pole position, Verstappen ha gestito con freddezza le fasi iniziali, mantenendo la prima posizione. Il momento cruciale è arrivato durante i pit stop: un rallentamento nel cambio gomme del pilota olandese ha permesso a Norris, fermatosi nello stesso giro, di tentare il sorpasso all’uscita dai box. I due sono finiti fianco a fianco, costringendo Norris a sterzare sull’erba per evitare un contatto. Nonostante le proteste via radio, gli steward hanno deciso di non intervenire, lasciando Verstappen in testa.

Negli ultimi 10 giri, la gara si è riaccesa. Piastri, terzo, ha iniziato a tallonare Norris, spingendo il britannico a incrementare il ritmo e a ridurre il gap da Verstappen. Lo sforzo, però, non è bastato: il tre volte campione del mondo ha tagliato il traguardo con un margine di sicurezza, festeggiando la sua 64a vittoria in carriera. Norris ha consolidato il secondo posto, mentre Piastri, nel giorno del suo 24° compleanno, ha chiuso terzo, regalando a McLaren un doppio podio.

Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, precedendo le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, autore di una rimonta spettacolare dopo un errore nello stint iniziale. Lewis Hamilton ha raccolto punti al settimo posto, mentre il debuttante Isack Hadjar (Racing Bulls) ha stupito con un ottavo posto, portando a casa i suoi primi punti in F1. Alex Albon (Williams) e Ollie Bearman (Haas) hanno completato la top 10.

Una top 10 che, in pratica, è l'esatta riproposizione del risultato della Q3, con la sola differenza di Hadjar e Hamilton che si sono scambiati la posizione

Con questa vittoria, Verstappen è ora a un solo punto da Norris nella classifica del mondiale piloti, mentre Piastri si porta al terzo posto, superando Russell. La McLaren consolida la prima posizione tra i costruttori, davanti a Mercedes, Red Bull e Ferrari, già molto distanti.

Il prossimo appuntamento per la Formula 1 è in Bahrain tra una settimana.



Questi i commenti in casa Ferrari...

Charles Leclerc:"È stata una gara un po’ solitaria la mia. Il quarto posto non può essere un risultato che ci soddisfa, ma guardando agli aspetti positivi di questo weekend, il lavoro fatto venerdì sulle modifiche al set-up e ciò che abbiamo imparato ci sarà utile nelle prossime gare. Credo che abbiamo fatto dei progressi, ma dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare senza precipitare le decisioni anche perché i primi della classe hanno ancora un buon vantaggio in termini di passo gara. Per ora dobbiamo concentrarci sul massimizzare il bottino di punti, cosa che abbiamo fatto oggi, e continuare a spingere per fare in modo di lottare per le posizioni di vertice più avanti nella stagione".

Lewis Hamilton: "È stata una gara difficile. Non avevamo il passo per lottare con i primi tre, e questo è qualcosa su cui lavoreremo sodo in vista delle prossime gare. Dal canto mio avevo scelto un assetto che nel complesso era buono, ma non mi ha dato tutto quel passo di cui avrei avuto bisogno in pista. Il team sta facendo un lavoro incredibile e continueremo a spingere insieme per trovare quei miglioramenti che ci servono. I tifosi giapponesi sono stati fantastici per tutto il weekend: la loro energia e il loro supporto significano molto per me".

Fred Vasseur: "Il risultato di oggi rispecchia quanto visto in qualifica ieri. Con la macchina che avevamo probabilmente non avremmo potuto fare di più. Eravamo a due o tre decimi dai più veloci in qualifica, e in gara la situazione è stata praticamente la stessa. Stiamo faticando su alcuni aspetti e dobbiamo continuare a lavorare per cercare di estrarre più performance dalla vettura in vista di Bahrain e Arabia Saudita. Sappiamo che c’è margine di miglioramento e dobbiamo concentrarci sull’equilibrio della monoposto e sulla gestione delle gomme. La prossima settimana in Bahrain, noi come tutte le squadre, potremo contare su alcuni dati di riferimento raccolti nei test pre-stagionali, il che ci aiuterà ad avere un quadro più chiaro della nostra situazione".