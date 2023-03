Il film rivelazione dell'anno Everything Everywhere All At Once, targato A24, parte come il grande favorito agli Oscar 2023 nella categoria Best Picture dopo aver letteralmente dominato la Stagione dei Premi, vincendo non solo numerosi premi della critica americana ma anche i principali riconoscimenti che consentono di prevedere i verdetti degli Oscar.

In questo scenario "solo" 2 film potrebbero rovesciare questo atteso risultato: il pluripremiato Gli Spiriti dell'isola di Martin McDonagh e il film tedesco vincitore di 7 BAFTA All Quiet on the Western Front.