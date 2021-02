Alla luce delle dichiarazioni del neo Premier Mario Draghi, che nel discorso pronunciato al Senato ha ribadito il peso del turismo nell'economia italiana, Fulvio Avataneo, Presidente AIAV - Associazione Italiana Agenti di Viaggio - commenta: "Siamo molto soddisfatti dell’importanza che il presidente Draghi ha voluto attribuire al settore, riattivando un Ministero che mancava ormai da troppo tempo. E il fatto che lo abbia dotato di una propria autonomia finanziaria sottolinea, a nostro modo di vedere, l’essenzialità del comparto per l’economia del Paese.Ci auguriamo - prosegue Avataneo - che il ministro Massimo Garavaglia affronti e risolva le numerose e importanti questioni che lo attendono con la consapevolezza di rappresentare un dicastero importante, di serie “A”, in grado, se opportunamente sostenuto e coadiuvato, di partecipare più che attivamente non solo alla ripresa ma anche al futuro del nostro Paese. Da parte della nostra Associazione troverà certamente tutta la collaborazione e il supporto necessari.Ci auguriamo di poterlo incontrare presto per definire l'agenda delle priorità.Buon lavoro Ministro!"