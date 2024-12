ABB supporta le aziende nel miglioramento dell’affidabilità di processi e impianti grazie a prodotti e servizi di qualità. Dai motori HDP alla nuova generazione di Machinery Drives, fino ad arrivare a tutto il pacchetto di servizi di ABB Motion Service per l’assistenza dedicata ai motori industriali, inverter e generatori

Investire nell’affidabilità è il modo migliore per le imprese industriali di rimanere competitive sul mercato, migliorando le proprie performance produttive e finanziarie. A spiegarne il come è ABB, azienda che ha fatto di questo concetto uno strumento concreto al servizio delle aziende.

L’obiettivo della società è accompagnare le imprese nel lungo periodo, aiutandole a gestire ogni sfida con un approccio proattivo e impegnandosi a mantenere la massima affidabilità dei prodotti e a risparmiare sui costi.

L’affidabilità di macchine e impianti industriali – misura della capacità di funzionare e operare in specifiche condizioni e per un determinato periodo di tempo – è cruciale per il comparto industriale. Secondo una ricerca, condotta da Sapio Research per conto di ABB, è emerso che i tempi di inattività non programmati rappresentano uno degli eventi più costosi in qualsiasi struttura manifatturiera. Arrivando a costare fino ad un massimo di 116mila euro l’ora.

ABB supporta i propri clienti nel migliorare l’affidabilità di processi e impianti grazie a prodotti di qualità come i Machinery Drives di ABB, l’ultima generazione di convertitori di frequenza a bassa tensione. Compatti e modulari sono stati progettati per adattarsi a una grande varietà di applicazioni. Sono estremamente facili da comandare, tramite un pannello di controllo installato a bordo, nella parte frontale della scocca, e assicurano ai macchinari i più elevati livelli di qualità e versatilità.

Altro fiore all’occhiello dell’offerta ABB, i motori High Dynamic Performance (HDP) ad alta densità di potenza, adatti sia alla progettazione di nuove macchine industriali che al retrofit di quelle già in uso. Accanto al dato prestazionale una delle caratteristiche che meglio descrive questo prodotto è proprio la flessibilità, determinata sia da una piattaforma modulare sia dalla possibilità di personalizzare ulteriormente i componenti base.

Impiegare prodotti efficienti e di alta qualità è il primo passo. Garantirne la durata e ottimizzarne l’operatività, quello successivo. Lo sa bene ABB che oggi viene incontro ai propri clienti con soluzioni digitali personalizzate e una serie di servizi su misura per mantenere la massima affidabilità dei propri prodotti. Dalla riparazione alla manutenzione, dall’aggiornamento tecnologico al ricondizionamento. In questo contesto un approfondimento lo merita l’ABB life cycle management, servizio in grado di estendere il ciclo di vita delle macchine e impianti, assicurando l’affidabilità dei propri asset installati e quindi anche la continuità di esercizio degli stessi lungo tutto il loro ciclo di funzionamento.

Link: https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/abb-affidabilita/