di Vincenzo Musella, Segretario Culturale Nazionale AIO Presidente AIO Academy - L’Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) si oppone fermamente al fenomeno del turismo dentale: una pratica che apparentemente promette risparmio, ma che espone i Pazienti a rischi significativi per la salute, la qualità delle cure e i propri diritti. È nostro dovere, come rappresentanti di una professione regolata da rigidi standard di qualità e sicurezza, sensibilizzare i cittadini sugli aspetti negativi di questa scelta, che troppo spesso si rivela un falso risparmio con gravi conseguenze a lungo termine.



Turismo dentale: un risparmio che costa caro

A prima vista, il turismo dentale può sembrare una soluzione economica per ottenere cure odontoiatriche, ma questa visione è fuorviante. Ecco perché:

Costi nascosti:

il prezzo inizialmente basso, ma spesso più alto di quello applicato ai cittadini locali, può aumentare considerevolmente a causa di eventuali complicazioni post-operatorie, viaggi ripetuti e correzioni necessarie una volta rientrati in Italia. Qualità dei materiali:

il costo ridotto delle cure in alcuni paesi può essere legato all’uso di materiali di bassa qualità o non certificati, con conseguenti rischi di infezioni, fallimenti del trattamento e danni permanenti, che non potranno essere risolti dove ci si è fatti curare. Cure incomplete:

le procedure odontoiatriche richiedono tempo e più fasi. Comprimere tutto in pochi giorni, come spesso accade nel turismo dentale, compromette la qualità e la precisione del lavoro.



Perché gli standard italiani fanno la differenza

AIO ribadisce che i professionisti italiani operano in un contesto che garantisce:

Alta formazione professionale:

gli odontoiatri italiani seguono un lungo percorso accademico e di aggiornamento continuo, sottoposti a rigorosi controlli. In molti paesi di destinazione del turismo dentale, tali standard non sono garantiti. Certificazione dei materiali:

i materiali utilizzati in Italia devono rispettare le normative europee e garantire la sicurezza del Paziente. Questo non è sempre vero per le cliniche all’estero, dove i controlli possono essere meno rigorosi. Igiene e sicurezza:

gli studi odontoiatrici italiani seguono protocolli stringenti di sterilizzazione e igiene, che in alcuni paesi potrebbero non essere rispettati o controllati da autorità indipendenti .



I rischi legali del turismo dentale

Quando un Paziente si rivolge a un odontoiatra in Italia, gode di diritti e tutele precise, grazie a normative chiare e a un sistema di responsabilità professionale ben regolato. All’estero, invece:

Poca protezione legale:

è difficile, se non impossibile, ottenere risarcimenti in caso di errore medico o insoddisfazione per il trattamento ricevuto. Normative differenti:

ogni paese ha leggi diverse in merito alla , il che complesso far valere i propri diritti in caso di controversie. Barriera linguistica:

spesso i Pazienti non conoscono la lingua locale, il che rende difficile comprendere i dettagli delle procedure o affrontare eventuali problemi legali.



Un approccio superficiale e pericoloso alla cura odontoiatrica

Le cure odontoiatriche non possono essere trattate come un servizio standardizzato da acquistare “al miglior prezzo”. La salute orale richiede:

Pianificazione personalizzata:

ogni Paziente ha esigenze specifiche che richiedono un approccio individualizzato, impossibile da garantire in un contesto di turismo dentale. Continuità assistenziale:

in caso di complicazioni o interventi successivi, il Paziente deve poter contare sul proprio odontoiatra. Nel turismo dentale, questa continuità è assente. Precisione e attenzione ai dettagli:

le cure odontoiatriche di qualità non possono essere accelerate o ridotte a una visita frettolosa.



Impatto psicologico sui Pazienti

Il turismo dentale può avere un impatto negativo anche sul benessere psicologico dei Pazienti:

Ansia e insicurezza:

la distanza e l’impossibilità di contattare rapidamente il medico creano un senso di abbandono, soprattutto in caso di complicazioni. Barriera linguistica e culturale:

non essere in grado di comunicare pienamente con il proprio odontoiatra può generare incomprensioni e aumentare lo stress. Disagi logistici:

viaggiare per cure mediche comporta una fatica aggiuntiva, specialmente per Pazienti anziani o con problemi di salute.



Le conseguenze economiche e sociali del turismo dentale

Scegliere di rivolgersi a professionisti all’estero non danneggia solo il Paziente, ma ha anche un impatto negativo sul sistema sanitario e sull’economia nazionale:

Depauperamento del sistema sanitario nazionale:

optare per cure all’estero riduce il sostegno economico agli odontoiatri italiani, che investono risorse nella formazione e nell’innovazione e che pagano le tasse in Italia rifinanziando anche la sanità pubblica . Perdita di fiducia nella professione:

il turismo dentale alimenta la percezione che le cure italiane siano troppo costose, senza considerare il livello di qualità e sicurezza che offrono. Difficoltà per i giovani professionisti:

rivolgersi all’estero penalizza soprattutto i giovani odontoiatri italiani, che faticano a emergere in un mercato già competitivo.



Il ruolo di AIO: proteggere la salute dei pazienti

AIO si impegna a:

Informare i cittadini:

promuovere campagne di sensibilizzazione per far comprendere i rischi reali del turismo dentale. Sostenere la qualità delle cure italiane:

ribadire il valore della professionalità odontoiatrica italiana e dei suoi standard elevati. Promuovere l’accessibilità economica:

collaborare con istituzioni e partner per rendere le cure di qualità più accessibili, riducendo così l’attrattiva del turismo dentale.





Il turismo dentale non è la soluzione: si tratta di una scorciatoia che compromette la sicurezza, la qualità e la serenità del Paziente. AIO invita i cittadini a riflettere attentamente prima di affidare la propria salute orale a professionisti sconosciuti e a rinunciare alle garanzie offerte dal sistema odontoiatrico italiano.

Scegliere un odontoiatra italiano significa scegliere competenza, sicurezza e rispetto per il Paziente. AIO è al fianco dei cittadini per garantire cure di qualità e per proteggere la salute di tutti, senza compromessi.