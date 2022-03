Nella gara agli Oscar per il Miglior cortometraggio troviamo 5 storie che con uno sguardo alternativo affrontano temi ben radicati nella nostra società: dalle conseguenze dell'odio razziale (The Long Goodbye) con Riz Ahmed alla piaga dei matrimoni forzati (Ala Kachuu:Take and Run), dall'esplorazione dell'idea di solitudine (The Dress) al tema della "giustizia" automatizzata (Please Hold), fino ad una riflessione originale sul peso dell'assenza (On My Mind).