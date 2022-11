Il miliardario Oleg Tinkov, fondatore della banca d'investimento Tinkoff Bank, ha comunicato lui stesso via Instagram di rinunciare alla nazionalità russa in segno di protesta contro la guerra in Ucraina.

Una decisione analoga era stata presa in precedenza da Nikolay Storonsky, co-fondatore e Ceo della start-up londinese Revolut Ltd, secondo quanto riferito dal Daily Telegraph.

Per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, si tratta di "un loro diritto". Peskov ha poi ricordato che nessuna delle loro attività finanziarie è presente sul suolo russo.

"Non sono praticamente più coinvolti in affari nel nostro Paese".