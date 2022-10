Dopo i principali festival chiave che precedono l’Awards Season americana possiamo stilare una primissima graduatoria sui registi che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar nella categoria Best Director.

Tra i potenziali sfidanti spicca su tutti Steven Spielberg, il cui ultimo lavoro The Fabelmans, ha già conquistato un riconoscimento chiave della Stagione dei Premi come il People’s Choice Award all’ultimo Toronto International Film Festival. Segue l’apprezzata prova di Sarah Polley, regista dell’acclamato Women Talking e Damien Chazelle per il suo atteso Babylon.

Tra i registi da tenere d’occhio molte voci internazionali da non sottovalutare: dal maestro Park Chan-wook (La donna del mistero) al messicano Alejandro González Iñárritu con il suo divisivo Bardo, fino allo svedese Ruben Östlund per la pellicola vincitrice della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, The Triangle of Sadness.