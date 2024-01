Annunciate le candidature ai premi assegnati dal sindacato americano dei costumisti, i Costume Designers Guild Awards, che solitamente anticipano i verdetti degli Oscar nella categoria Migliori costumi.

Infatti la pellicola che conquista il CDG Award in una delle 3 categorie cinematografiche (Best Excellence in Contemporary Film, Best Excellence in Period Film, Best Excellence in Sci-Fi/Fantasy Film) spesso viene confermata agli Oscar.

Tra i favoriti di quest'anno spiccano nelle rispettive categorie: Barbie, Povere Creature e Saltburn, anche se la sfida di quest'anno per gli Oscar nella categoria Miglior costumi è tra i primi due.