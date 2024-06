Mentre gli alunni toscani e quelli delle province di Trento e Bolzano dovranno pazientare fino alla prossima settimana, quelli di Emilia Romagna, Marche e Valle d’Aosta andranno in vacanza già a partire da giovedì 6 giugno.

Il 7 giugno toccherà agli studenti di Puglia e Sardegna. Il giorno dopo sarà la volta di quelli di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria e Veneto.

Le lezioni termineranno il 10 giugno in tutta la Toscana, l'11 nella provincia di Trento e il 14 in quella di Bolzano.

Per quanto riguarda gli esami, per quelli di terza media saranno le singole istituzioni scolastiche a fissarne la data, mentre quelli per la maturità inizieranno il 19 giugno dalle ore 8:30 con la prova d'italiano.