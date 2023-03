di Antonietta Micali - Ecco che arriva puntuale il mese di marzo, mese della poesia, della creatività, mese che ha dato i natali a tante persone che hanno lasciato una scia importante nei nostri cuori con le belle parole e la bella musica.

Il 4 marzo del 1943 a Bologna nasceva il grande e indimenticabile Lucio Dalla.

Mi piace ricordarlo con alcuni versi che Alda Merini gli dedicò:

È stato un grande amore il nostro

Uno di quelli che non si racconta

Nemmeno nella notte.Si parlava di monete sonanti

E invece ci hanno messo in bocca

La pastiglia sublinguale

Per un mal di cuore

Che non esiste.Eppure le tue canzoni

Hanno marchiato l'intero universo

E non si è accorto nessuno

Che tu deliravi per me.Le volpi senza una tana

Hanno cercato riparo

Tra le tue gambe

E anche tra le mie.Adesso siamo rimasti soli.

Alda Merini per Lucio Dalla.

Per festeggiare gli 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla, il cantautore Stefano Fucili con la band Piazza Grande ha pensato di realizzare il concerto/spettacolo "Bella La Vita, omaggio a Lucio Dalla."

Il 3 marzo ci sarà il primo concerto/spettacolo al Teatro delle arti di Lastra a Signa (Fi). A questo concerto farà seguito in anteprima nazionale il 4 marzo con un doppio appuntamento lo stesso spettacolo nella suggestiva cornice del Teatro del Baraccano nel cuore di Bologna, anche se entrambi i concerti sono sold out).

Non è un semplice concerto, ma un viaggio attraverso i mondi musicali e poetici di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano.

A fare da filo conduttore tra le canzoni saranno i personaggi e le storie ispirate dal libro "Bella La vita" che Lucio Dalla scrisse in parallelo all'album "Luna Matana" nel 2001.Ideatore del progetto Stefano Fucili, cantautore prodotto da Dalla alla fine degli anni 90 coautore del brano “Anni Luce”, insieme a Piazza Grande , band di musicisti eccezionali, con la supervisione artistica del regista teatrale Fabrizio Bartolucci.

In scaletta i grandi successi del repertorio dalliano (L'anno che verrà, Piazza Grande, 4/3/3, Attenti al lupo, Futura, Caruso, Anna e Marco, Canzone etc.) ma anche brani come Ayrton, Henna, Anni Luce e un inedito scritto da Lucio insieme a Fucili. L'evento è realizzato con il patrocinio della Fondazione Lucio Dalla. Le parole sono eterne. Auguri caro Lucio, i grandi non muoiono mai!