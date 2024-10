di Isabella Siciliani

Mi tufferei nei vostri occhi di cielo e di terra per vedere ciò che voi vedete... Contemplerei per sempre i vostri sorrisi per provare le grandi emozioni che provano i vostri piccoli cuori... Scivolerei in silenzio nello scrigno dorato del vostro animo per scoprire le ricchezze che custodisce... Ritroverei in voi, un po'di me stessa!



BAMBINI

I bambini sono nuvole di tenerezza nell'aurora di un giorno luminoso d'estate... Sono raggi di sole e speranza in un mattino grigio d'inverno...Sono farfalle di idee variopinte nel cielo azzurro di primavera...Sono gocce di felicità nel torrente dei pensieri...Sono la schiuma del mare sulla spiaggia dei ricordi...Sono dolci parole d'amore tra i germogli appena sbocciati...Sono riflessi argentati di gioia in una notte di luna piena...Sono fiori nel giardino della vita...Sono stelle luminose nel firmamento dei sogni.

Isabella Siciliani