La puntata di stasera del Grande Fratello sarà molto intensa. Infatti dalla Spagna tornano direttamente in Italia, ossia dal Grande Hermano, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, mentre Maica Benedictio ritorna in Spagna.,

lei stanotte è andata in confessione e non piu' uscita. Ovviamente la puntata di stasera sarà incentrata su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che torneranno come coppia. Certo, resta da vedere come la prenderà Javier Martinez, ma i concorrenti sembrano già aver capito tutto. Ovviamente il punto forte della serata sarà l'elimination infatti staserà sarà una puntata eliminatoria, con ben 6 candidati che rischiano. VI lasciamo il video che vi dirà tutto.