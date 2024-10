A novembre, Gianmarco Carroccia e Mogol tornano insieme sul palco, con 3 date del tour “Emozione – La Mia Vita In Canzone”, per raccontare Lucio Battisti, in un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol che hanno segnato la storia della musica italiana.

Una serie di concerti narrati per ripercorrere la nascita di alcuni tra i brani più famosi del celebre duo, attraverso la voce di chi ne ha composto i testi e l’“interpretazione perfetta” di chi, oggi, contribuisce a mantenere vivo il mito di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.

Di seguito, l’elenco delle date prodotte da Gruppo Anteprima di Valorio & Associati:

- 3 novembre – Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber

- 27 novembre – Catania – Teatro Metropolitan

- 28 novembre – Palermo – Teatro Golden

A rendere ancora più speciale la tappa milanese sarà la presenza, sul palco, della Emozioni Orchestra composta da 20 elementi diretti dal M° Marco Cataldi, autore anche degli arrangiamenti.

Nelle date di Catania e Palermo, invece, Gianmarco Carroccia e Mogol saranno accompagnati da una band composta da: Marco Cataldi (arrangiamenti e chitarre), Alessandro Patti (basso), Bruno D’Ambrosio (batteria e percussioni), Dario Troisi (pianoforte e synth), Christian Vilona (sax, flauto e voci) e Michele Campo (violino).