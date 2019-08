MotoGP 2019, Marquez domina le qualifiche sul bagnato e conquista la pole anche a Brno

Qualifiche sul bagnato a Brno, per il GP della Repubblica Ceca. La pioggia ha condizionato il risultato, con il solito Marquez che, all'ultimo tuffo, ha tentato il tutto per tutto ottenendo - come oramai dovuto tanto è normale - l'ennesima pole.

Nonostante la pista non fosse completamente asciutta e nonostante in un settore continuasse a piovere, Marquez (Repsol Honda) ha montato le gomme non scolpite e, anche grazie a molta fortuna oltre che a un'enorme bravura, è riuscito a portare a casa un paio di giri che gli hanno permesso di segnare - uno via l'altro - il miglior tempo di giornata con 2'02.753.

L'australiano Miller (Pramac) ha fatto altrettanto e, pur cadendo al secondo tentativo, è riuscito comunque a portare a casa la seconda casella della prima fila sulla griglia di partenza. A seguire, la KTM del pur ottimo Zarco, il migliore con le gomme da bagnato.

Al primo posto della seconda fila troviamo la Ducati di Dovizioso, affiancato dall'altra KTM di Pol Espargaro e dalla Suzuki di Rins.

Apre la terza fila Valentino Rossi (Yamaha), con il settimo tempo ottenuto all'ultimo giro utile, precedendo la Ducati di Petrucci e l'altra Yamaha ufficiale di Vinales.

Domenica la gara prenderà il via alle 14:00 e non ci sarà alcun pericolo di pioggia.