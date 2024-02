La mostra "Picasso. La metamorfosi della figura" è un'importante rassegna antologica dedicata al maestro e all'opera di Pablo Picasso, uno dei più grandi artisti del XX secolo. La mostra, curata da Malén Gual e Ricardo Ostalé, è in corso al Mudec di Milano dal 22 febbraio al 30 giugno 2024.

La mostra presenta oltre 200 opere, tra dipinti, sculture, disegni e bozzetti, provenienti da importanti musei spagnoli e da collezioni private. Attraverso un percorso articolato in sei sezioni, la mostra ripercorre la lunga e complessa carriera di Picasso, dalle sue prime opere giovanili fino alle ultime sperimentazioni.

Al centro della mostra c'è il tema della metamorfosi della figura. Picasso, infatti, non ha mai smesso di sperimentare e di reinventare la figura umana, deformandola, frammentandola e riassemblandola in modi nuovi e inaspettati.

Il MUDEC propone al pubblico di leggere la ricchissima produzione di Picasso – dalle opere giovanili fino alle più tarde - alla luce del suo amore per le fonti artistiche ‘primigenie’, per l’‘arte primitiva’, e racconta questa costante rielaborazione intellettuale e l’eredità

artistica della sua visione attraverso un grande progetto espositivo, appositamente pensato per essere ospitato nel cuore del Museo che racconta le culture del mondo e la loro reciproca e costante influenza.

Il tema della metamorfosi, che attraversa l'intera produzione artistica di Picasso, è il filo conduttore della mostra. Attraverso le sue opere, Picasso esplora la natura mutevole del corpo umano e la sua capacità di trasformarsi in forme diverse.

La mostra presenta una vasta selezione di opere di Picasso, tra cui dipinti, sculture, disegni e ceramiche. Tra le sezioni alcune delle opere più celebri in mostra. in un percorso espositivo che si articola in sei sezioni, che ripercorrono l'evoluzione artistica di Picasso, dalle sue prime opere figurative fino alle sue ultime sperimentazioni cubiste.

PRIMA SEZIONE. Uno sguardo verso altre culture.

SECONDA SEZIONE. 1906-1907.

Les Demoiselles d'Avignon

TERZA SEZIONE. 1908-1927.

Cubismi

QUARTA SEZIONE. Dagli anni ’20 alla Seconda Guerra Mondiale.

La permanenza dell'arte tribale nell'opera di Picasso

QUINTA SEZIONE. Metamorfosi della figura

SESTA SEZIONE. Picasso e l’arte africana: un’attrazione reciproca

Visitare la mostra "Picasso. La metamorfosi della figura" è un'occasione unica per ammirare alcune delle opere più importanti di uno dei più grandi artisti del X X secolo. La mostra è un viaggio affascinante attraverso la mente creativa di Picasso e il suo modo rivoluzionario di concepire la figura umana.

La mostra è curata da due dei più importanti studiosi di Picasso al mondo.

Le opere esposte provengono da alcuni dei più prestigiosi musei spagnoli, è allestita in uno spazio moderno e suggestivo ed è accompagnata da un ricco catalogo edito da 24 ORE Cultura che approfondisce i temi e le opere esposte. Inoltre presenta saggi di importanti studiosi di Picasso e immagini di tutte le opere esposte. Il catalogo “Picasso. La metamorfosi della figura”, insieme al volume monografico “Pablo Picasso”, della collana “Una vita per l’arte”, a cura di Francesco Poli. I volumi sono disponibili all’interno del bookshop della mostra, nelle librerie e online.

Foto: *_©Carlotta Coppo

Nasce da questo grande concept la mostra “Picasso. La metamorfosi della figura”, prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e promossa dal Comune di Milano-Cultura, con Fondazione Deloitte come Institutional Partner della mostra e che vede il patrocinio

dell’Ambasciata di Spagna in Italia e dell’Istituto Cervantes di Milano.

L’esposizione, curata da Malén Gual, conservatrice onoraria del Museo Picasso di Barcellona insieme a Ricardo Ostalé, apre al pubblico dal 22 febbraio 2024 e porta al MUDEC di Milano oltre quaranta opere del maestro spagnolo, tra dipinti, sculture, insieme a 26 disegni e bozzetti di studi preparatori, del preziosissimo Quaderno n. 7 concesso per la mostra dalla Fondazione Pablo Ruiz Picasso - Museo Casa Natal di Malaga. Fondamentale per questa mostra, infatti, è l’accompagnamento in questo percorso assolutamente peculiare e inedito di tutti i principali musei spagnoli che possiedono le più

importanti collezioni di Picasso in quella che fu sempre la sua patria, la Spagna: in primis la Casa Natal di Malaga, ma anche il Museo Picasso di Barcellona e il Museo Reina Sofia di Madrid, oltre a numerosi collezionisti privati.

Insieme all’apporto dell’Administration Picasso - presieduta dalla figlia Paloma Ruiz-Picasso - e degli eredi, che hanno creduto nel progetto espositivo di 24 ORE Cultura confermando importanti prestiti, la mostra “Picasso. La metamorfosi della figura” chiude dunque

idealmente un lungo 2023 di celebrazioni del 50° anniversario della morte del pittore con una

mostra che è fortemente e volutamente ‘spagnola’ nell’identità del progetto, ma ‘universale’ nel cuore della visione artistica che di Picasso propone al pubblico.

Foto: *_©Carlotta Coppo

MUDEC

Via Tortona 56, tel. 02/54917 (lun-ven 10.00-17.00)

DATE

22/02/2023 – 30/06/2024

ORARI

Lun 14.30 ‐19.30 | Mar, Mer, Ven, Dom 09.30 ‐ 19.30 | Gio, Sab 9.30‐

22.30

Intero € 16 | Ridotto € 14

Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura

BIGLIETTI

*_©Angelo Antonio Messina