“Anima Satura” è il primo EP di Alba Modugno, prodotto da Roberta Giallo: 5 tracce caratterizzate da una natura poetica-elettronica, connesse fra loro dal concept della fioritura personale, che nasce dall’incontro con se stessi, in particolar modo grazie all’arte, strumento immersivo, conoscitivo, espressivo nonché catartico-evolutivo.

Temi ricorrenti sono il viaggio, il coraggio, la fiducia, la speranza, la consapevolezza, il cambiamento, compresa la trasformazione del dolore in bellezza, come quella di una ferita, in fiore. I brani racchiusi sono stati scritti tra il 2015 e il 2023; ciascuno è ispirato ad un momento della vita della cantautrice, per la quale scrivere ha significato accedere al potere di star bene e crescere, creando.

Le 5 tracce ripercorrono concettualmente anche le fasi della vita di un fiore, che prima di sbocciare e aprirsi ha bisogno di essere seminato, radicarsi, nutrirsi di acqua, ossigeno, luce, quindi di germogliare e uscire alla luce “bucando il terreno”, per crescere. Un ulteriore filo conduttore è la presenza di metafore e immagini naturali, spesso ispirate dalla terra d’origine della cantautrice, Polignano a Mare.

Elementi delicati e futuristici si fondono nel sound per rendere la poesia e al tempo stesso il potere che ciascuno può trovare dentro di sé. L’intero EP è infatti racconto intimo, ma anche un invito a tornare, attraverso l’espressione autentica del proprio Sé, ad una sensazione di benessere unica e senza tempo, come esplicita la canzone-manifesto dell’EP, “Anima Satura”, in featuring con Roberta Giallo.

Ep: https://open.spotify.com/intl-it/album/3gAvfZLeYZZJTV2JBCkQoa

Tracklist