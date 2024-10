"I MURI CHE DIVIDONO IL MONDO"

Frascati Poesia : mercoledì 30 ottobre 2024 - ore 17.00 presso il Fondo Librario Giulio Ferroni - Via di Villa Borghese 8 - Frascati - si svolgerà l'incontro dal titolo " I MURI CHE DIVIDONO IL MONDO". Settanta muri - quasi un terzo delle Nazioni del mondo negli ultimi cinquant'anni ha costruito una barriera per separarsi da qualcosa o da qualcuno. Di cemento , metallo e filo spinato, servono principalmente a proteggere i confini dall'immigrazione irregolare.

Il 9 novembre 1989 cadeva il muro di Berlino: sono passati 35 anni, in cui si è visto il mondo cambiare completamente. E’ giunta l’era della globalizzazione delle democrazie liberali, di internet e del libero mercato: un mondo in cui non solo era crollato il “Berliner Mauer” , ma parevano caduti anche tutti i confini.

Tuttavia, da quel momento ad oggi le barriere fisiche tra stati o comunità non hanno fatto altro che moltiplicarsi. Interventi di Fabrizio Senzacqua.

Ingresso libero

Info: [email protected]