Il brano circola su vari social e racconta la storia di almeno 20 anni e di tre fasi, in Italia, che si sono susseguite ed avvicendate all'insegna del sovranismo e del populismo, senza trascurare la fine del secolo scorso ed il progressivo impoverimento della memoria.

Viene altresì proposta ed interpretata, anzi aggiornata, la metafora di Bersani sulla "Mucca nel corridoio", ma non solo. La performance, cantata e danzante, è del robot "Hyria2003", già protagonista di altri videoclip danzanti e provocatori come "Chiamate i pompieri: Le code di paglia vanno a fuoco!", «Guarda!» e "The prophecy" dove vi è sempre la forte carica satirica volta a sbeffeggiare il mondo dei complottisti, sciachimicari, dei reazionari e del neofascismo identitario all'italiana nell'era dei social, delle bufale e dell'analfabetismo funzionale.

"Hyria2003 ha anche all'attivo due videoclip della serie "Una Storia Particolare" che raccontano e svelano aneddoti sulla Storia dell'Arte con particolare riferimento a vicende sconosciute su Peggy Guggenheim e Jackson Pollock.

"Tra mucche nel corridoio e pensiero solare" si disloca tra varie location italiane emblematiche (l'inizio è in Piazza Affari sotto il favoloso monumento di Maurizio Cattelan ed il racconto prosegue tra teatri, piazze e piazzate, il "Transatlantico" di Montecitorio, Milano Marittima, eventi come Pontida, fino a finire sotto i Mausolei del gerarca macellaio Graziani e a quello perculato di Ciano.

Il riferimento al "pensiero solare" di Evoliana memoria è trasversale a tutti i passaggi ma, appositamente, non viene tirato in ballo, in modo specifico, il suo più attuale e rappresentativo seguace divenuto Ministro della Cultura.

Il ritornello conclusivo interpreta e riprende un altro grande della Satira e della Canzone italiana ma è meglio lasciare all'abilità (o alla memoria) dell'ascoltatore questo riferimento finale e spettacolare.