Con l'esclusione dell'apprezzato film sudcoreano La donna del mistero (Decision to Leave) dalla cinquina per il Miglior film internazionale ai prossimi Oscar, si rafforzano le chance della pellicola All Quiet on the Western Front in rappresentanza della Germania, forte delle sue 9 candidature compresa quella per il Miglior film.

La gara però non è ancora chiusa! Ad inseguirlo c'è il film argentino Argentina, 1985 vincitore del Golden Globe che potrebbe a sorpresa superarlo, dopo aver conquistato la candidatura a tutti i premi chiave.