Fin dall'inizio della Stagione dei Premi la categoria del Best Original Song è stata caratterizzata da un’avvincente sfida tra due canzoni che si sono divise i maggiori premi tra quelli assegnati dalle associazioni dei critici americani, diventando a pieno titolo i favoriti agli Oscar per la Miglior Canzone Originale.

Su questa lunghezza d'onda le due canzoni favorite sono: "Speak Now" eseguita da Leslie Odom jr. e composta con Sam Ashworth per il film One Night in Miami di Regina King e "Io Sì" (Seen) dal film italiano La vita davanti a sè di Edoardo Ponti firmata da Laura Pausini e Diane Warren.