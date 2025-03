Lutto nel mondo del giornalismo. Maurizio Romano, 86 anni, storico volto Rai, è morto a Napoli. Romano, tra le altre cose, viene ricordato per aver raccontato i trionfi di Diego Armando Maradona. Tra i tanti messaggi comparsi sui social c'è quello di Antonello Perillo: "Una gravissimo lutto colpisce il mondo del giornalismo sportivo italiano. È scomparso a Napoli Maurizio Romano, storico volto della Rai, per lunghissimi anni tra i protagonisti di 90º minuto.

Sue tante cronache del Napoli di Maradona per la Tgr Campania, Raisport e per varie trasmissioni nazionali come La Domenica Sportiva. Un vero signore, galantuomo di altri tempi. Lascia un ricordo dolcissimo in tutti coloro che come me hanno avuto la fortuna di essergli amico".