Roma, 1° maggio 2025 – Giornata festiva, ma non per i trasporti: oggi arrivano aggiornamenti importanti che riguardano bus, treni e cantieri nella Capitale e nel Lazio.

🔧 FL2 Roma-Tivoli: stop ai treni per 10 giorni

Trenitalia ha annunciato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Sulmona e Avezzano a partire da oggi, per consentire interventi di manutenzione straordinaria. La chiusura durerà 10 giorni.

Tutti i dettagli:

⚙️ Poteri speciali ad Astral per le opere del Giubileo

Il sindaco-commissario Roberto Gualtieri ha firmato una serie di ordinanze che affidano ad Astral poteri straordinari per velocizzare l’esecuzione di alcune opere prioritarie, soprattutto in vista del Giubileo del 2025.

Ne parliamo qui:

📍 Deviazioni per le linee ATAC 89 e 235

Modifiche al percorso dei bus: le linee 89 e 235 non transiteranno più per via Makallè, via Asmara e via Tripoli. I passeggeri dovranno adattarsi ai nuovi tracciati.

Info aggiornate:

📆 Sciopero del 6 maggio: agitazione ridotta

La Commissione di Garanzia ha disposto una precettazione parziale dello sciopero ferroviario previsto per lunedì 6 maggio. Ci saranno comunque alcune interruzioni, ma più limitate del previsto.

Dettagli qui:

