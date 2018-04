Nuovo sito per IMAGINE Communication

imaginecommunication.eu è il nuovo sito di IMAGINE Communication, l’agenzia di comunicazione di Lucilla De Luca e Daniele Savio, con sede a Roma.



Creato da Marco d’Aloisio Mayo Communication, il sito offre una veste grafica moderna con un approccio dinamico nelle diverse sezioni: dalla presentazione delle attività ai servizi, compresa la sala stampa online, fino a partner e clienti, il leit motiv riporta a frasi celebri e immagini legate alle diverse attività e all’esperienza acquisita nel campo.



“Finalmente siamo riusciti a regalarci un nuovo sito, al passo con i tempi e con le attività in continua evoluzione”, dichiara Daniele Savio, Partner di IMAGINE Communication.

“Come spesso accade, infatti, citando il noto detto del buon calzolaio, il focus della nostra attività ha sempre privilegiato i clienti e meno noi stessi” – dice Lucilla De Luca, Partner dell’agenzia.



IMAGINE, la cui sede si trova in via della Giuliana 58 a Roma, opera a livello locale e nazionale ed è anche in grado di gestire campagne verso i mercati esteri, con i partner del settore: struttura dinamica e flessibile con staff interno, come Valeria Benincasa e Maria Paola Varricchio, e consulenti esterni per i servizi legati alle attività specifiche, IMAGINE crea progetti su misura per le aziende, con un approccio adeguato alle diverse strategie e attenzione al budget - offrendo anche una sala stampa online con circa 8.000 contatti, nonché professionisti dedicati ai diversi aspetti della comunicazione.



Turismo e cultura, eventi e lusso: questi i principali ambiti nei quali IMAGINE Communication crea e gestisce da anni attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa, dalla comunicazione integrata ai social media e digital, dal marketing e brand identity fino alle sponsorizzazioni.



L’esperienza acquisita negli anni - dalle destinazioni di lusso come la Costa Smeralda alle compagnie nazionali e internazionali come Starwood Hotels & Resorts, dagli alberghi agli chef, dai grandi eventi culturali come il Festival dei Due Mondi di Spoleto, alle start up nel turismo e nella ristorazione fino ai nuovi marchi – insieme alla grande passione dei soci e dello staff, hanno permesso ad IMAGINE Communication di creare e gestire campagne di comunicazione e progetti ad hoc per clienti diversi.



A titolo esemplificativo, da citare tra gli altri: gruppi italiani come Ragosta Hotels Collection con Palazzo Montemartini, Hotel Raito, Relais Paradiso e La Plage Resort; il Gruppo Toti con gli alberghi Le Méridien Visconti Rome, Palazzo Scanderbeg e Hotel Capo d’Africa; Palenca Luxury Hotels Group con il Castello della Castelluccia, l’Hotel Art by the Spanish Steps, l’Empire Palace Hotel, Roma Eventi Piazza di Spagna e Fontana di Trevi e il Grand Hotel Europa di Innsbruck; gruppi alberghieri internazionali come Choice Hotels; la gara tra coppie di chef stellati in tour in Italia SINA Chefs’ Cup Contest; il nuovo brand Automobili Pininfarina, il cui lancio è in occasione della Formula E a Roma.



E in passato tra gli altri: alberghi di lusso come l’Hotel d’Inghilterra di Roma, il Grand Hotel Savoia di Cortina d’Ampezzo, l’Hotel Hassler di Roma, l’Albergo della Regina Isabella di Ischia, il Paradise Resort & Spa in Sardegna; chef stellati come Angelo Troiani con l’Ateneo Italiano della Cucina Coquis, Antonello Colonna con Vallefredda Resort, Francesco Apreda con Imàgo all’Hotel Hassler, nonché il Café Les Paillottes di Pescara guidato da Heinz Beck; nuovi brand come HomeExchange/Scambio Casa e Coquis; eventi culturali di alto livello come il Festival dei Due Mondi di Spoleto.