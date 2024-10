Nel 2023 Amica Chips ha lanciato un sito e-commerce sfidando le convenzioni nel settore delle patatine. Con il supporto dell’agenzia di marketing Willbe, l’azienda è riuscita a creare un legame con la Generazione Z e a generare un buon numero di vendite online.



Amica Chips: la scommessa vinta insieme a Willbe

Nel 2022 lo storico brand delle patatine confezionate, Amica Chips, ha deciso di intraprendere una sfida: lanciare un e-commerce sul quale distribuire i propri prodotti, anche se il 99% dei produttori di patatine usa la grande distribuzione come canale principale di vendita. Portata avanti con il supporto di Willbe, agenzia di marketing e comunicazione, l’idea ha preso forma grazie a una strategia di comunicazione mirata al coinvolgimento della Gen Z. Il team di Willbe ha portato avanti un vero e proprio restyling del brand, migliorando l’interfaccia grafica e l’esperienza utente del sito e curando l’immagine dell’azienda sui social. Utilizzando colori vivaci e animazioni ha cercato di comunicare direttamente con il consumatore finale richiamando la natura “frizzante” dei prodotti Amica Chips. Dando la possibilità di acquistare da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e da qualunque dispositivo, il progetto si è presto rivelato un successo, registrando un buon numero di vendite fin dal suo lancio e rientrando rapidamente nell’investimento.



Amica Chips: un sito inclusivo

“L’inclusività del sito era un aspetto fondamentale per avvicinare il brand alla propria community, senza dimenticare nessuno”, hanno affermato i titolari di Willbe. Amica Chips ha infatti voluto che il sito trasmettesse un forte senso di inclusività, con funzionalità su misura per chi soffre di dislessia, daltonismo e altri tipi di disturbi fisico-cognitivi. Insieme alla Vicepresidente Laura Moratti, il team di Willbe ha capito che bisognava puntare sulla semplicità. Da lì l’idea di facilitare il più possibile il completamento dell’acquisto con un sistema rapido e intuitivo, così come la scelta di proporre le box con cui acquistare più prodotti risparmiando. “Abbiamo dimostrato che un e-commerce di patatine può attirare l’attenzione, avvicinando un brand come Amica Chips alla propria community e ai propri clienti finali aprendo un nuovo canale di vendita diretta”, hanno dichiarato i fondatori di Willbe, sottolineando inoltre come “lavorare a stretto contatto con la direzione di un brand di questa portata” sia stato “motivo d’orgoglio”.