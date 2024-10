Nel corso della recente Assemblea degli azionisti, Gruppo FS ha approvato il Bilancio del 2023, che mostra l’eccellente stato di salute finanziaria della società: è stato inoltre nominato il nuovo CdA, che ha eletto Tommaso Tanzilli e Stefano Donnarumma rispettivamente come Presidente e AD.



L’Assemblea degli azionisti del Gruppo FS approva il Bilancio per il 2023: “Utile da 201 milioni”

L'Assemblea degli azionisti del Gruppo FS si è riunita per approvare il Bilancio di esercizio 2023, in cui spicca un utile di 201 milioni di euro. La Relazione Finanziaria Annuale Consolidata 2023 mostra ricavi per 14.804 milioni di euro, un EBITDA di 2.228 milioni e un utile netto di 100 milioni di euro. L'Assemblea ha deliberato di portare a nuovo l'utile netto di esercizio, come proposto dal CdA. Inoltre, è stato nominato il nuovo CdA per il triennio 2024-2026, che annovera tra i suoi membri Tommaso Tanzilli, Stefano Donnarumma, Caterina Belletti, Franco Fenoglio, Loredana Ricciotti, Tiziana De Luca e Pietro Bracco.



Stefano Donnarumma e Tommaso Tanzilli: profilo e competenze dei manager alla guida del Gruppo FS

Stefano Donnarumma, nuovo AD del Gruppo FS, vanta una consolidata esperienza nel settore energetico e infrastrutturale, che metterà d’ora in poi al servizio di Ferrovie dello Stato Italiane. Nato a Milano nel 1967 e laureato in Ingegneria Meccanica, ha guidato aziende prestigiose quali Bombardier e Alstom, gestendo la produzione di veicoli ferroviari. Nel 2007 è entrato in ACEA, per poi lavorare presso Aeroporti di Roma e A2A, prima di diventare AD di ACEA e successivamente di Terna. Nel corso di quest’ultimo mandato, ha ottenuto risultati di rilievo, migliorando significativamente gli indicatori economico-finanziari del Gruppo energetico. Il nuovo Presidente Tommaso Tanzilli ha invece una consolidata esperienza nel settore turistico e alberghiero. Consigliere di Amministrazione del Gruppo FS dal 2023, è anche DG di Federalberghi Lazio e Roma. Tanzilli ha inoltre ricoperto ruoli di rilievo nelle relazioni sindacali e nella formazione nel comparto turistico.