Il trasporto ferroviario nel Lazio è in procinto di entrare in una nuova era grazie ai treni di ultima generazione, destinati alle linee Roma-Lido e Roma-Viterbo.

Questi nuovi convogli, progettati da SFY StickyFactory, rappresentano un significativo miglioramento sia in termini di design sia di comfort per i passeggeri, elementi chiave per offrire un’esperienza di viaggio al passo con le esigenze moderne.

La progettazione dei treni ha puntato non solo sull’aspetto estetico, ma anche su soluzioni funzionali per garantire un comfort eccezionale e una fruizione ottimale degli spazi interni.

Le sedute ergonomiche, i sistemi di illuminazione intelligente e l’attenzione all’accessibilità per tutti i viaggiatori - inclusi quelli con ridotta mobilità - sono alcuni degli aspetti principali su cui SFY StickyFactory si è concentrata.

La possibilità di un viaggio confortevole è fondamentale per incentivare l’uso del trasporto pubblico, obiettivo primario per una città come Roma che mira a una mobilità più sostenibile.

Questa importante evoluzione è anche il riflesso di un impegno più ampio da parte delle istituzioni locali nel miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria regionale, destinata a rispondere meglio alle esigenze dei pendolari.

Rappresenta un segnale positivo per il futuro della mobilità pubblica del Lazio e una tappa significativa verso una rete di trasporto efficiente e sostenibile.