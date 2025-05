Sabato 10 maggio – Roma ha affrontato una delle giornate più complesse degli ultimi anni: i funerali solenni di Papa Francesco e la proclamazione del nuovo Pontefice, Leone XIV. Nonostante l’eccezionalità degli eventi, la rete dei trasporti pubblici – potenziata per l’occasione – ha retto bene, portando a termine senza disagi l’intera operazione logistica. Un risultato che segna un punto importante per l’organizzazione del Giubileo.

Intanto, si guarda all’estate con nuove misure per regolare la viabilità nei quartieri più animati della movida. Le ZTL di Trastevere e San Lorenzo cambiano orario, estendendo le fasce di accesso limitato.

Buone notizie anche sul fronte della manutenzione urbana: entro l’autunno saranno pronti i nuovi ascensori del sito archeologico di Ostia Antica. La commissione congiunta ha confermato che i lavori stanno procedendo secondo cronoprogramma.

Infine, lo sguardo è già rivolto a domenica 11 maggio, quando Leone XIV si affaccerà per il primo Angelus: la rete ATAC sarà potenziata, con indicazioni precise per raggiungere il Regina Coeli in sicurezza e senza stress.

Una giornata densa che ha messo alla prova Roma e i suoi servizi. Ma i segnali sono incoraggianti: con pianificazione e informazione, anche le sfide più complesse si possono vincere.