Tra guasti, nuove commesse e appuntamenti da segnare, il trasporto pubblico romano vive un’altra giornata movimentata.

🚇 ATAC affida la manutenzione della Metro B fino al 2028

L’azienda capitolina ha appaltato la manutenzione ordinaria della linea B, garantendo così la continuità operativa e la sicurezza dell’infrastruttura da qui ai prossimi tre anni.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/02/gara-manutenzione-metro-b-roma.html

🚧 Guasto sulla Roma-Viterbo, attivati bus sostitutivi

Un guasto a un treno ha interrotto il servizio ferroviario: attivati bus navetta per garantire i collegamenti, mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare la linea.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/guasto-roma-viterbo-6-maggio.html

🚌 Gli autisti ATAC percorreranno 18mila km in più l’anno

È la previsione contenuta nel nuovo contratto di servizio stipulato con il Comune di Roma: si punta a un aumento di produttività e più chilometri su strada.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/02/aumento-produzione-autisti-atac.html

🕊️ Roma si prepara al nuovo Papa: impatti su strade e trasporti

Con l’inizio del Conclave e il flusso crescente di turisti e pellegrini, la città si riorganizza: potenziamento dei mezzi, modifiche alla viabilità e controlli rafforzati.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/roma-conclave-7-maggio.html

🚧 Metro C, cambia la viabilità a Piazza Venezia nella notte tra il 7 e l’8 maggio

Il cantiere per la nuova stazione comporterà deviazioni per il traffico privato e modifiche alle linee bus: attenzione agli aggiornamenti.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/deviazioni-metro-c-cantiere-venezia.html

🍸 Tram storico con aperitivo: torna “Le bellezze di Roma” il 25 maggio

Appuntamento imperdibile sui binari ai Fori Imperiali: un viaggio nel tempo con vista Colosseo, brindisi incluso. Attivo un codice sconto per i lettori.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/tram-bellezze-di-roma.html

