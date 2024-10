Nella gara Sprint del Gran Premio del Giappone, Pedro Acosta (KTM GasGas) sembrava destinato alla vittoria quando, all'ottavo giro, ha preso il comando con un vantaggio di oltre mezzo secondo su Francesco Bagnaia. Tuttavia, un errore fatale alla curva 7 del giro seguente ha messo fine alle sue speranze, consegnando la leadership al campione in carica. Acosta, non a caso in testa visto che è anche poleman di giornata, è finito nella ghiaia, lasciando così via libera a Bagnaia.

Con Bagnaia in testa, l'attenzione della gara si è spostata su Marc Marquez (Ducati Gresini), protagonista di una rimonta fenomenale, tanto che dal nono posto in griglia si è ritrovato a lottare per il podio. Marquez, per la piazza d'onore, ha battagliato con Enea Bastianini (Ducati), che aveva temporaneamente perso terreno rispetto al compagno di squadra Bagnaia. I due hanno ingaggiato un duello serrato fino all'ultimo giro, scambiandosi più volte la posizione. Un duello che alla fine ha avvantaggiato Bagnaia, che ha potuto così gestire il suo vantaggio senza rischiare - sulla pista erano iniziate a cadere le prime gocce di pioggia - tagliando il traguardo da vincitore.

Il testa a testa tra le due moto Ducati è stato vinto da Bastianini che ha chiuso secondo, tallonato da Marquez, mentre Jorge Martin (Ducati Pramac), leader del mondiale, ha dovuto accontentarsi del quarto posto, pagando una qualifica difficile (per lui solo l'undicesimo tempo), ma sfruttando la caduta di Brad Binder (KTM) che lo precedeva.

La quinta posizione è andata all'altro pilota Pramac, Franco Morbidelli. L'italiano è transitato sotto la bandiera a scacchi prima di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Alex Marquez (Ducati Gresini), Jack Miller (KTM) e Maverick Vinales (Aprilia): questi gli altri piloti andati a punti, alla fine della gara Sprint.

Martin, nella classifica del mondiale piloti, ha perso sei punti da Bagnaia che adesso insegue a 15 punti di distanza.

L'appuntamento ora è per la gara di domenica che prenderà il via alle ore 7:00, quando i piloti della MotoGP affronteranno 24 giri decisivi per il sedicesimo round della stagione 2024.