"A una settimana dalla nostra gara di casa, a Imola, il prossimo weekend tocca a quella di Charles, e come squadra vogliamo aiutarlo a chiudere il conto aperto che ha con la pista di Monte Carlo", così il team principal Ferrari ha commentato il GP di Monaco di domenica prossima. "Carlos, dal canto suo, ama molto il tracciato del Principato sul quale ha ottenuto il suo primo podio al volante di una Ferrari, dunque le motivazioni per entrambi sono molto alte.Come è noto quello di Monaco è un circuito sul quale i sorpassi con l’attuale generazione di monoposto sono molto difficili. La qualifica sarà di importanza fondamentale: dovremo provare a fare quello step che in questa stagione ancora ci è mancato per partire davanti a tutti. Al simulatore così come nei meeting con gli ingegneri ci siamo preparati nei dettagli e contiamo di essere protagonisti".

Vedremo...

Il circuito cittadino su cui si disputa la gara è lungo (si fa per dire) 3,3 Km da ripetere per 78 giri per un totale di 260 Km. Sono 19 le curve, con una sola zona DRS, quella relativa al rettilineo del traguardo.

Tra le sezioni più caratteristiche del tracciato ci sono la prima curva, Ste. Devote, e la salita del Casino, tratti che vengono percorsi a velocità incredibili, considerando la "larghezza" della pista. Nel settore 3, da segnalare le due esse delle piscine e alla Rascasse, la penultima curva che immette sul rettilineo del traguardo.

Questo il commento di Leclerc:

"Ormai essere tra i primi tre non mi basta più, ce la metterò tutta per vincere. Con queste vetture sorpassare è sempre più difficile, per cui mi aspetto una lotta serratissima per la il primo posto al sabato. Fin qui non siamo mai riusciti ad essere i più veloci in qualifica ma credo che questa sia una pista sulla quale il pilota può ancora fare la differenza e trovare quei centesimi che possono valere la posizione al palo.La chiave del circuito è girare quanto più possibile, come si farebbe in un kartodromo, e prendere sempre più confidenza fino ad arrivare al punto di affrontare certe curve quasi in automatico. In quel momento sei al massimo del potenziale tuo e della vettura e si può ottenere quel giro senza respiro che serve per mettersi davanti a tutti. È molto importante iniziare il weekend al meglio fin dalle prove libere del venerdì".



Questi gli appuntamenti del fine settimana:

Venerdì 24 maggio

13:30 - 14:30 Practice 1

17:00 - 18:00 Practice 2

Sabato 25 maggio

12:30 - 13:30 Practice 3

16:00 - 17:00 Qualifiche

Domenica 26 maggio

15:00 Gara







Crediti immagine: x.com/F1/status/1793587132625260674/photo/1